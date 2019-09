Verissimo: Luca Argentero, Paola Perego e gli altri ospiti di Silvia Toffanin

editato in: da

Tutto pronto per la nuova puntata di Verissimo. Grandi ospiti sono attesi come ogni sabato nel salotto telvisivo di Silvia Toffanin. Nella puntata del 28 settembre, come sempre, a raccontarsi con la conduttrice, si alterneranno grandi protagonisti del mondo dello spettacolo e del gossip.

Attesissima l’intervista a Luca Argentero, sex symbol, oltre che attore di grande talento, che sta vivendo un momento d’oro sia della sua carriera cinematografica che della sua vita privata. Al centro dell’intervista, molto intensa, ci saranno i nuovi impegni cinematografici ma anche e sopratutto le rivelazioni sulla sua vita privata e sul rapporto con la fidanzata, Cristina Marino con cui Luca Argentero, dopo la dolorosa rottura con Myriam Catania, sta vivendo da tempo una grande storia d’amore che, secondo le indiscrezioni, potrebbe sfociare molto presto nel matrimonio.

Altra protagonista del mondo dello spettacolo italiano, attesissima nella nuova puntata della trasmissione della Toffanin, è una delle regine della televisione: Paola Perego. Amatissima conduttrice Rai di grande esperienza e grande carattere, la Perego è conosciuta e apprezzata sia per la sua bravura che per la sua schiettezza. Quella con lei sarà quindi un’intervista in cui l’ospite risponderà alle domande della padrona di casa sicuramente senza peli sulla lingua, con la consueta sincerità e grinta.

Un’esclusiva assoluta del talk show del sabato pomeriggio di Canale 5 sarà quella di ospitare una delle coppie più belle dello showbiz. Sabato 28 settembre a Verissimo, arrivano infatti, per la prima volta insieme in televisione, l’ex velina Federica Nargi e il compagno, l’ ex calciatore Alessandro Matri, che parleranno della loro bellissima e duratura storia d’amore e della loro splendida famiglia.

In studio, inoltre, atteso il cantante Fabrizio Moro, un artista capace di toccare con le sue canzoni il cuore di tanti fan. Ci sarà poi un personaggio che tanti telespettatori ricordano e seguono ancora con affetto, Rosanna Lambertucci, che si aprirà, raccontando la sua vita tra gioie e dolori.

Continua anche la serie di grandi donne dello sport italiano intervistate dalla padrona di casa: questa volta toccherà alla campionessa di scherma Elisa Di Francisca rispondere alle domande di Silvia Toffanin, in una chiacchierata che svelerà il lato più privato dell’atleta che rivedrà in studio con la conduttrice per la prima volta le immagini più emozionanti del suo recente matrimonio.