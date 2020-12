Vera Santagata, chi è il marito Dino Lanaro

editato in: da

Viso pulito, fisico da paura e un talento come pochi: in breve possiamo descrivere così Dino Lanaro, marito dell’amatissima ex professoressa de L’Eredità Vera Santagata. I due sono convolati a nozze nel 2019, dopo che lui le ha fatto una emozionante proposta in diretta a Vieni da Me con la complicità della padrona di casa Caterina Balivo.

Classe 1980, Dino Lanaro è nato a Cuggiono, un piccolo comune in provincia di Milano. Proprio al Politecnico, prestigioso ateneo del capoluogo, si è laureato in Architettura ma da subito è emerso il suo grande amore per le telecamere. La sua prima apparizione in tv risale al 2003, quando inizia a farsi conoscere in uno spot al fianco dell’attrice Kasia Smutniak, poi nello stesso anno arriva la prima esperienza da conduttore televisivo. Si tratta di BAND-IT!, programma tv per ragazzi prodotto da Mediaset e in onda su Italia Teen Television. Da questo momento in poi quella di Dino Lanaro è a tutti gli effetti una carriera in continua ascesa che lo vede al timone di altri programmi televisivi come Mangaus, quiz sul mondo dei manga giapponesi in onda sempre sulla stessa emittente, e Music Street, su Odeon TV.

Dino Lanaro è un vulcano di energie sempre in fermento e le sue esperienze non si limitano alla conduzione di programmi per la televisione. Basti pensare che nel 2005 è entrato nel cast di Vivere, soap cult di Canale 5 in cui ha interpretato il ruolo di Davide Cattaneo, ma lo abbiamo visto anche nei panni di altri personaggi prima al fianco di Enrico Bertolino nella sit-com Il Supermercato e poi nel telefilm Benedetti dal Signore, con due indimenticabili ed esilaranti Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

L’attore ha lavorato in numerose telepromozioni sulle reti Mediaset al fianco di volti noti come Gerry Scotti, ma il suo è un curriculum artistico che non smette di stupire. Vanta altre conduzioni televisive sulle reti Mediaset, SKY, 7Gold e Odeon, è stato tra i più amati e frizzanti speaker radiofonici in più di 200 puntate di Navigator su RTL 102.5 e, come se non bastasse, ha prestato la sua voce come doppiatore in spot, film, soap opera, documentari e persino videogiochi.

Un fisico statuario come il suo non lascia di certo indifferenti. Dino Lanaro è un mix perfetto di talento e bellezza, anche grazie alla sua grande passione per lo sport. Riesce sempre a ritagliarsi del tempo libero per partecipare a competizioni di triathlon e corsa.

Non solo spettacolo e sport nella vita di Dino Lanaro. Nel dicembre 2020 la moglie Vera Santagata ha annunciato di aspettare un bambino dal marito. Per lei il primo figlio, per lui il secondo dopo la piccola Rebecca avuta dal suo precedente matrimonio e alla quale Vera è molto affezionata.