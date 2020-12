Vera Santagata, l’annuncio della gravidanza su Instagram: “Il regalo più bello”

editato in: da

Vera Santagata ha comunicato ai suoi follower la notizia più bella. L’ex professoressa dell’Eredità ha pubblicato un post su Instagram in cui ha annunciato che sta per diventare mamma.

“In questo Natale così particolare, il nostro regalo più bello sei tu” ha scritto, accompagnando le dolci parole a uno scatto ancora più tenero. Nella foto la Santagata e il marito Dino Lanaro tengono le mani sul pancino di lei, appena accennato, mentre Rebecca – la figlia dell’uomo nata da una precedente relazione – mostra orgogliosa l’ecografia.

Occhi verdi e capelli riccissimi, Vera Santagata è una modella molto apprezzata, conosciuta per essere stata la professoressa dell’Eredità e aver partecipato a Miss Italia.

La Santagata ha sempre tenuto alla riservatezza in ambito privato, anche se nel 2019 l’allora fidanzato Dino organizzò la proposta di matrimonio in diretta da Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo.

Il ragazzo le ha fatto la dichiarazione in tv, con tanto di anello: “Ti voglio dire grazie, perché pensavo che l’amore vero non esistesse. Sono sicuro che chiunque potrebbe innamorarsi di te, quindi sono l’uomo più fortunato del mondo. Sono pronto a proteggerti per sempre”.

Vera e Dino si sono conosciuti nel giugno 2016, ma allora lei stava andando a convivere con un altro, come aveva raccontato l’uomo nel salotto della Balivo: “Le avevo chiesto un selfie. All’epoca ero disilluso dall’amore perché venivo dalla fine di un matrimonio e avevo una bambina di due anni. Poi qualche mese dopo ho ritrovato Vera a cena grazie a un amico in comune”.

Dopo la romanticissima proposta è arrivato ovviamente il matrimonio: la coppia è convolata a nozze nel settembre del 2019, in una villa sul lago di Lecco con cento invitati. Come damigella d’onore la Santagata aveva scelto Rebecca, con la quale ha confessato di avere uno splendido legame.

Ospiti dopo il matrimonio da Vieni da Me, Vera e Dino avevano annunciato che presto avrebbero allargato la famiglia, su esplicita richiesta della figlia di Lanaro, che aveva chiesto un fratellino o una sorellina. Sembra proprio che il desiderio della piccola sia stato esaudito, adesso non resta che scoprire se il bebè sarà un maschietto o una femminuccia.