Una disavventura terribile per Valeria Marini, fortunata nel riuscire a scampare all'aggressione di un uomo sconosciuto, tratto in arresto

Fonte: IPA Valeria Marini

Valeria Marini è stata profondamente turbata da quanto accaduto tra le scale della sua casa, in pieno centro a Roma. L’attrice e showgirl è scampata a una vera e propria aggressione. Si dice molto fortunata e, col senno di poi, sa bene come le cose sarebbero potute andare in maniera molto differente.

Valeria Marini aggredita

Non è di certo un periodo fortunato per i personaggi dello spettacolo italiano. Volendo guardare alla vicenda da un punto di vista statistico, infatti, una banda armata ha svaligiato la casa di Tommassini, sventrandola. A ciò si aggiunge il ricovero d’urgenza del padre di Belen Rodriguez, che presenta ustioni gravi dopo un incendio in un magazzino. È di oggi inoltre la notizia di Vladimir Luxuria investita sulle strisce pedonali.

Nel caso di Valeria Marini, sappiamo che al momento dell’aggressione stava rientrando a casa, poco dopo le 23. Aperto il portone, ha sentito dei rumori sospetti dopo i primi gradini saliti. Il tutto è avvenuto in una condizione di buio totale, perché l’uomo aveva rotto le lampadine presenti.

Allarmata, ha alzato la voce e chiesto chi ci fosse sulle scale. Ha così sentito una persona scendere rapidamente. Ne è nato un vero e proprio inseguimento: “Sto bene. – ha dichiarato ad Adnkronos – Sono però molto scossa e mi sento fortunata”.

Salvata dalla polizia

Sentendo la persona avvicinarsi, ha rapidamente ripreso le scale, in preda al panico, indirizzandosi verso il portone e uscendo dall’edificio. Fortuna vuole che fosse presente una pattuglia della polizia municipale, alla quale la Marini ha immediatamente chiesto aiuto.

Quando gli agenti si sono avvicinati al portone per ispezionare la situazione, si sono ritrovati faccia a faccia con un giovane uomo molto aggressivo. Dopo aver lanciato alcuni insulti in portoghese, si è poi agitato nei confronti dei poliziotti, che lo hanno immobilizzato e condotto in Questura.

Tutto è bene ciò che finisce bene, con Valeria Marini riaccompagnata nel condominio da un agente, che ha verificato non ci fossero ulteriori pericoli. È stato poi constatato come tutte le lampadine dell’ingresso e delle scale fossero state rotte. Una vera e propria premeditazione, considerando anche la parziale manomissione del sistema d’allarme. La showgirl e attrice ha ovviamente sporto denuncia.

“Il rumore che ho sentito mi ha subito posta in allarme, anche perché in quella scala abito soltanto io. Ho capito di dover subito scappare. Per fortuna c’era la pattuglia che staziona sempre nelle vicinanze. Ho potuto chiedere aiuto e salvarmi. Quell’uomo avrebbe potuto aggredirmi e farmi del male”.