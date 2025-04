Val Kilmer, chi sono i figli Mercedes e Jack

Val Kilmer se n’è andato a 65 anni, stroncato da una polmonite e dopo una lunga battaglia contro un cancro alla gola che lo aveva colpito nel 2014. L’attore ha lasciato un vuoto enorme nel cuore dei tanti fan che gli erano affezionati e soprattutto in quello dei suoi due figli Mercedes e Jack, ai quali è sempre stato legatissimo.

Chi sono Mercedes e Jack, i figli di Val Kilmer

Il divo di Hollywood, scomparso all’età di 65 anni a causa di una polmonite, era legatissimo ai due figli, con i quali ha sempre mantenuto un rapporto splendido. L’attore è diventato prima padre di Mercedes nell’ottobre del 1991 e poi di nuovo papà di Jack nel giugno del 1995.

In un’intervista a Vanity Fair del 2012 Val Kilmer aveva raccontato di aver rifiutato l’offerta di “dieci registi davvero grandiosi solo perché cercavo di essere responsabile nei confronti della mia famiglia e del mio matrimonio”. E aveva aggiunto: “Non ho prestato attenzione agli affari. Non posso essere un genitore responsabile ed essere presente solo tre o quattro mesi all’anno”.

Il loro è sempre stato un legame fortissimo: l’attore ha sempre descritto i suoi figli come “brillanti” e “divertenti”. “Il mio unico rammarico è che non li vedo mai abbastanza, ma sono davvero, davvero, divertenti”. Un rapporto che a differenza di quelli di molte star di Hollywood è sempre stato ottimo, tanto che la sua primogenita, Mercedes, l’ha definito “un buon amico”.

“Mio padre è una persona così intelligente e creativa, amerei frequentarlo anche se non fosse mio padre“, aveva dichiarato a People nel 2020. Mercedes ha avuto anche l’opportunità di recitare al fianco di suo padre nel corso del suo debutto cinematografico, nel film Paydirt, pellicola del 2020, in cui ha vestito i panni della figlia di uno dei protagonisti, interpretato proprio da Val Kilmer.

“Il produttore mi ha chiamato e mi ha chiesto se volevo interpretare questo ruolo e io gli ho risposto: ‘Non so se hai già trovato qualcuno che interpreti mia figlia, ma potrei avere qualcuno per te’. Si chiama Mercedes Kilmer e forse saresti interessato a incontrarla”, aveva ricordato Kilmer in un’intervista a People.

Dopo il cancro alla gola, l’attore era tornato a recitare, tanto che la figlia aveva ammirato le sue qualità attoriali: “Mio padre è in grado di aggirare molto abilmente le limitazioni del suo linguaggio, quindi ho imparato molto guardandolo, osservando come comunicava fisicamente. Mi ha insegnato molte cose sulla recitazione che hanno ampliato quello che pensavo fosse la recitazione, incentrata solo sulla parola”.

Come la sorella maggiore, anche Jack ha intrapreso la strada della recitazione: è apparso in Palo Alto di Gia Coppola, al fianco di Emma Roberts e James Franco, che l’ha voluto anche nel suo film Pretenders. Il ragazzo è stato anche voce narrante del documentario biografico Val, che segue la vita e la carriera dell’attore. Durante la malattia né lui né Mercedes lo hanno abbandonato, cercando di trascorrere ogni momento possibile insieme: “Apprezziamo ogni giorno in cui possiamo vederlo e stargli vicino“, aveva confessato,.

Il matrimonio con Joanne Whalley

Val Kilmer si è sposato solo una volta con l’attrice Joanne Whalley, conosciuta sul set del film Willow, nel 1988. Trascorsero solo pochi mesi prima che pronunciassero il fatidico Sì. Poi nel 1991 diventarono genitori per la prima volta di Mercedes, cui seguì la nascita di Jack nel 1995. Solo poche settimane dopo l’arrivo del secondogenito Whalley chiese il divorzio dall’attore, adducendo differenze inconciliabili, secondo quanto riportato dal Time.