U&D, Veronica Burchielli e Alessandro Zarino si sono lasciati

Le coppie di Uomini e Donne che non sono scoppiate

Veronica Burchielli e Alessandro Zarino si sono lasciati. Dopo l’incontro a Uomini e Donne, una conoscenza tormentata e un colpo di scena, i due innamorati hanno svelato che la love story è terminata.

Poco dopo aver conquistato il pubblico a Temptation Island, Alessandro era stato scelto da Maria De Filippi come nuovo tronista. Fra le corteggiatrici era emersa soprattutto Veronica Burchielli, ma il personal trainer, tormentato di dubbi nei suoi confronti, aveva deciso di non sceglierla. In seguito la ragazza era diventata tronista di Uomini e Donne e Zarino, con un colpo di scena, aveva provato a riconquistarla. Alla fine la coppia aveva abbandonato la trasmissione mano nella mano, iniziando una relazione lontano dalle telecamere.

In questi giorni però Veronica ha confermato ciò che i fan temevano da tempo, la storia con Zarino è terminata. “Sono stata molto assente, ho avuto bisogno di tempo per pensare e vivermi delle emozioni – ha spiegato la ragazza su Instagram -. Io non riesco a fingere che tutto vada bene, non riesco a mostrarmi spensierata ed allegra se in realtà non sto bene. Io non riesco a non essere sincera […] Siamo nati come coppia pubblica e quindi è giusto che voi sappiate”.

“Se fino ad oggi non ho detto niente – ha aggiunto la Burchielli – è perché questo non è il momento più adatto, più giusto, con quello che sta succedendo e poi perché non c’era niente di certo. Fino a che non è stata presa una decisione ho sempre preferito dire che tutto andava bene per tutelarci […] Ma voi non siete sciocchi… vi eravate accorti che qualcosa in realtà, non andava. La strada di Alessandro dalla mia si è divisa, non siamo più una coppia. È stato un percorso che non rinnegherò mai nel bene o nel male, nonostante tutto… sono felice di avere conosciuto la sua famiglia. Posso solo dirvi che io ci ho creduto molto, che io ho provato tanto… i motivi della rottura rimarranno privati […]”.

Poco dopo anche Alessandro Zarino ha confermato la rottura su Instagram: “[…] Con Veronica ci siamo vissuti al mille per mille […] ma poi una crisi, poi delle incomprensioni, poi la lontananza, poi questo maledetto virus che ci tiene a distanza. Tutto è andato sottosopra in un attimo – ha confessato -. Io ci ho sempre messo il cuore in tutto e mi sono spinto fin dove non credevo arrivassi”.