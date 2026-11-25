Mario Lenti, celebre corteggiatore di Gemma Galgani, è finito a processo per truffa: cosa è successo.

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IPA Gemma Galgani

Guai giudiziari per Mario Lenti, corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Il protagonista del Trono Over infatti è finito a processo per truffa in una vicenda legata alla compravendita di un terreno in cui si trovava un fabbricato che sarebbe risultato poi abusivo e non sanabile.

U&D, Mario Lenti a processo per truffa

I fatti risalgono al febbraio 2022 quando Mario Lenti aveva sottoscritto un preliminare per la vendita di un terreno a Taranto per il valore di 35mila euro. Il 6 aprile dello stesso anno aveva firmato il rogito con l’acquirente del terreno. Secondo l’accusa sul terreno sorgeva un piccolo fabbricato e Lenti aveva garantito alla donna che l’aveva comprato la possibilità di poter regolarizzare la situazione. Un fatto che, a quanto pare, non era vero. La costruzione infatti sarebbe non sanabile perché il terreno in questione si trova in una zona di Taranto il cui non è possibile realizzare nessuna tipologia di fabbricato.

Nel 2024 gli uffici comunali avevano effettuato delle verifiche ed erano emerse irregolarità che avevano spinto il Comune di Taranto a richiedere la demolizione del fabbricato abusivo. La donna aveva quindi dovuto sostenere una spesa ulteriore per sistemare l’area e aveva accusato Lenti di averla indotta in errore.

Difeso dall’avvocato Antonello Delprete, Lenti è stato dunque citato in giudizio. Nella questione sarebbe stato coinvolto anche il geometra a cui è stato contestato di aver dichiarato, in base a quanto rivelato dagli investigatori, dei lavori che non sono mai stati eseguiti al Catasto lavori edilizi.

Il pubblico ministero ha dunque disposto una citazione diretta a giudizio e il processo inizierà a dicembre di fronte al giudice nella sezione penale del Tribunale di Taranto. L’acquirente del terreno, dopo una trattativa fallita con Lenti nel novembre del 2025, aveva deciso di intraprendere un’azione civile chiedendo la restituzione del denaro e la risoluzione del contratto, ma anche il rimborso di tutte le spese sostenute per demolire il fabbricato oltre al risarcimento dei danni.

Mario Lenti e Gemma Galgani: dall’amore all’addio

Classe 1953, Mario Lenti è stato uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne. Imprenditore edile originario di Talsano, celebre rione di Taranto, è stato per diverso tempo uno dei corteggiatori più discussi di Gemma Galgani.

Il cavaliere del Trono Over era arrivato nello show di Maria De Filippi su spinta dei figlie che l’avevano spronato a rimettersi in gioco per superare un grandissimo dolore. In studio, Mario aveva rivelato di aver perso sua moglie nel 2024 dopo ben cinquant’anni d’amore.

Gemma era apparsa da subito molto presa da Mario, tanto che in un’intervista a Verissimo aveva rilasciato dichiarazioni importanti. “Lo sposerei, assolutamente – aveva confidato a Silvia Toffanin -. È bravo in tutto, è un uomo da sposare. Non è infatuazione. Sono stata travolta da questo grande amore. Mario è un uomo completo che mi fa sentire al sicuro e mi fa stare bene”.

Nonostante un continuo tira e molla fra i due, Gemma era apparsa fiduciosa sul futuro: “Sento che potrebbe esserci speranza – aveva spiegato -. Lui ha lasciato la porta aperta e io sono già dietro la porta. Io mi sento fidanzata. Il mio cuore è lì”. Poco dopo però la storia d’amore era terminata, non senza strascichi e discussioni in trasmissione fra la delusione di Gemma e le critiche di Tina Cipollari.