Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo ha partorito: la prima foto su Instagram è tenerissima

Cecilia Zagarrigo ha partorito: l’ex di Uomini e Donne e Temptation Island è diventata mamma per la seconda volta. L’annuncio è arrivato su Instagram con un post dolcissimo in cui stringe fra le braccia la piccola appena nata e sorride insieme al compagno Moreno Casamassima.

Cecilia Zagarrigo mamma bis

Mamma bis, Cecilia Zagarrigo ha annunciato l’arrivo della sua seconda figlia in un post pubblicato su Instagram. Uno scatto tenerissimo in cui Cecilia sorride felice, mentre stringe fra le braccia la neonata, in ospedale, dopo il parto. Accanto a lei c’è Moreno Casamassima, anche lui visibilmente emozionato.

“15/4/25 ore 10.03. Il mio cuore è rinato una seconda volta – ha scritto l’influencer, commentando lo scatto -. Benvenuta al mondo piccola Matilde.

Mamma, papà e Mia ti amano alla follia”.

Tantissimi i messaggi di auguri per la nascita di Matilde, arrivata tre anni dopo la primogenita della coppia, Mia. Fra i commenti al post quello di Arianna Cirrincione, anche lei ex volto di Uomini e Donne, e Clarissa Marchese, che proprio nello show di Maria De Filippi aveva trovato l’amore.

Cecilia Zagarrigo, da Uomini e Donne all’amore per Moreno

Ironica, bellissima e molto popolare su Instagram, Cecilia Zagarrigo è stata fra i personaggi più amati di Uomini e Donne. In tanti ricordano la sua scelta, decisamente fuori dall’ordinario, che avvenne subito dopo la pandemia di Coronavirus.

Cecilia infatti venne scelta dal tronista Carlo Pietropoli che comunicò la sua scelta alla corteggiatrice attraverso una barriera di plexiglass che li separava. In seguito la coppia lasciò la trasmissione di Maria De Filippi insieme, ma la storia d’amore finì poco dopo.

In seguito Cecilia annunciò di essersi innamorata di Moreno Casamassima, suo amico da diversi anni. Poi l’annuncio della gravidanza e la gioia di formare insieme una famiglia, resa ancora più bella dall’arrivo di Matilde

Qualche tempo fa Cecilia Zagarrigo aveva postato su Instagram uno scatto con il pancione, mentre baciava il compagno, dedicandogli parole d’amore.

“Mi sono innamorata di te perché hai preso il mio cuore e l’hai fatto rinascere – aveva scritto -. Oggi, dopo quasi 4 anni, Più ti guardo e più mi innamoro. Grazie per essere l’uomo che ho sempre desiderato, Grazie per darmi ogni giorno tutto l’amore del mondo, grazie per avermi scelto come la mamma delle tue bambine, Grazie perché sei riuscito a farmi ricredere sull’amore, quello vero, pulito e sincero. Ti amo sopra ogni cosa”.

Fra le esperienze televisive di Cecilia anche la partecipazione a Temptation Island. All’epoca – era il 2019 – aveva attirato l’attenzione per via dell’intesa creata con Stefano Macchi. L’avvicinamento fra la tentatrice e il doppiatore aveva fatto infuriare Anna Pettinelli, che in quel periodo era la fidanzata di Macchi.

Dopo un falò di confronto piuttosto duro la coppia aveva scelto di lasciare la trasmissione insieme. In seguito Anna Pettinelli e Cecilia Zagarrigo erano state protagoniste di un confronto piuttosto acceso negli studi di Uomini e Donne, sotto l’occhio attento di Maria De Filippi.

Terminata questa esperienza, Cecilia era sbarcata nel dating show, conquistando da subito il cuore del tronista, sino alla scelta finale.