Fonte: IPA Tom Hanks e Rita Wilson

Pessime notizie per Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson. L’ultima volta che notizie sulla coppia erano giunte fino a noi, oltreoceano, riguardavano il Covid. Erano i primi tempi della pandemia e di colpo i due si erano ritrovati al centro di una grave polemica.

Stavolta invece il brutto aggiornamento non riguarda le loro condizioni di salute, piuttosto quelle morali. La loro villa di Los Angeles è stata svaligiata qualche settimana fa, ma la notizia è stata diramata da Tmz soltanto quest’oggi. Un colpo non isolato, dal momento che si inserisce in una serie di crimini nell’area. Non sembra, dunque, che l’attore sia stato preso di mira per il suo status.

Tom Hanks, ladri in casa

Per quanto incredibile possa sembrare, una banda di ladri è riuscita a fare irruzione nella villa di Los Angeles di Tom Hanks e Rita Wilson in pieno giorno. Nessun timore, entrando senza sfruttare metodi particolarmente sofisticati. Di fatto è stato rotto un vetro della dependance, vicina alla proprietà da ben 26 milioni di dollari.

Fortunatamente la coppia non era minimamente nei pressi dell’abitazione al momento dell’irruzione. Dopo aver messo piede nella villa, i ladri sono stati travolti dal suono dell’allarme scattato. Questo, connesso al 911, ha dato pochi minuti ai malviventi d’agire. Il gruppo non ha cercato qualcosa in particolare, limitandosi a razziare tutto il possibile in pochi frangenti.

La dependance è vicina all’abitazione principale, ma non di certo “attaccata”. Basti pensare che la villa sorge al centro di un parco di ben 14mila metri quadrati. Il tutto su una collina di Pacific Palisades, che dà sull’Oceano. Come detto, l’effrazione risale a qualche settimana fa, ma il celebre sito ha ricevuto conferma da parte della LAPD soltanto quest’oggi.

I criminali non avrebbero preso di mira la villa vera e propria di proposito. Raggiungerla e tentare di ottenere un bottino più ricco avrebbe di certo allungato i tempi della loro permanenza. Ciò si sarebbe tradotto in un maggiore rischio d’essere arrestati. Tutt’altro che improvvisato questo colpo, probabilmente messo a segno dallo stesso gruppo che ha già svaligiato altre case nella San Fernando Valley nelle ultime settimane.

La villa di Tom Hanks

Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson sono una delle coppie più longeve di Hollywood. Un caso raro, il loro, considerando la frequenza con la quale i Vip, oltreoceano e non solo, tendano a lasciarsi. Stanno insieme infatti da ben 36 anni.

Nel 2010 hanno deciso di acquistare l’enorme villa a Los Angeles, dal valore di 26 milioni di dollari. I precedenti proprietari erano i produttori cinematografici Kathleen Kennedy e Frank Marshall. Non ci sono foto degli interni, dal momento che la coppia è molto riservata. Sappiamo però che ha una vista fantastica sul Rustin Canyon.

L’abitazione principale vanta ben quattro camere da letto, piscina, posto auto coperto, giardino semicircolare, ampio orto, ampio giardino, un padiglione a due piani, realizzato in pietra calcarea e, come detto, c’è spazio anche per una dependance.