Chi era Tito, il fratello di Michael Jackson

Si è spento a 70 anni Tito Jackson, fratello di Michael e fondatore, insieme a lui e agli altri tre fratelli, dei Jackson 5. Amante del blues, dopo l’avventura con il gruppo di famiglia, Tito ha intrapreso una carriera da solista.

Chi era Tito Jackson

Lutto nel mondo della musica: Tito Jackson, nome d’arte di Toriano Adaryll Jackson, si è spento all’età di 70 anni domenica 15 settembre 2024. Tito è stato un cantante statunitense noto per aver fatto parte dell’iconico gruppo Jackson 5. Nato a Gary, in Indiana, è stato il terzo figlio della famiglia Jackson.

La sua passione per la musica si è manifestata fin da bambino: Tito ha suonato per la prima volta la chitarra del padre di nascosto, insieme ai fratelli Jackie e Jermaine. Il padre Joe non era completamente convinto che quella potesse essere la strada di Tito, fino a una sera in cui, dopo averlo sentito suonare con i fratelli, ha deciso di aiutarli a formare un gruppo, al quale si sono uniti anche Marlon e Michael.

Da quel momento, il gruppo di giovani prodigi ha iniziato una carriera di enorme successo internazionale, pubblicando negli anni ’70 canzoni indimenticabili come I Want You Back, ABC, The Love You Save e I’ll Be There. Questi brani sono stati apprezzati in tutto il mondo e hanno permesso al gruppo di entrare nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1997 e di ricevere una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Terminata l’avventura con i suoi fratelli, Tito ha scelto di intraprendere una carriera da solista. Oltre ad aver pubblicato due album in studio, Tito Time nel 2016 e Under Your Spell nel 2021, il cantante si è esibito in diverse tournée internazionali, portando sul palco la sua musica blues e funk.

Tito Jackson, le cause della morte

Tito Jackson si è spento, come riportato da Entertainment Tonight, secondo le parole dell’amico di famiglia Steve Manning, a causa di un attacco di cuore che lo ha colpito mentre era alla guida. L’informazione non è stata ancora confermata ufficialmente, ma l’annuncio della sua morte è stato confermato anche da suo nipote Siggy.

Una perdita improvvisa per un uomo che ha continuato a fare della musica la sua vita. Poco prima della sua scomparsa, Tito si era esibito con i fratelli Jackie e Marlon come The Jacksons, facendo concerti in Scozia, California e Inghilterra nell’estate 2024, con un tour che sarebbe dovuto continuare anche in autunno.

Durante una tappa in Germania, hanno anche visitato insieme un memoriale dedicato al fratello Michael, iconico cantante rimasto nel cuore di tutti per le sue canzoni: “Siamo profondamente grati per questo posto speciale che onora non solo la sua memoria, ma anche la nostra eredità condivisa. Grazie per aver mantenuto vivo il suo spirito”.

Un tour, portato avanti con i suoi fratelli, a dimostrazione del fatto che il cantante non aveva nessuna intenzione di mettere da parte il suo talento: “Mi piace, amo ancora viaggiare, fare questo genere di cose, è fantastico”, aveva raccontato a Fox 5 San Diego ad agosto, parlando del tour con i suoi fratelli.