Temptation Island 2025, Rosario avvistato con Perla Vatiero: cosa sta succedendo

Nuovi intrighi e incroci fra i protagonisti di Temptation Island. Rosario, grande protagonista di questa edizione dello show, è stato infatti avvistato in compagnia di Perla Vatiero, che ha preso parte sia alla trasmissione di Filippo Bisciglia che al Grande Fratello.

Temptation Island, Rosario e Perla Vatiero insieme

Terminata l’esperienza a Temptation Island 2025, dove si è fatto notare per la sua grande sensibilità e ha fatto discutere per il rapporto con la fidanzata Lucia, Rosario si sta godendo l’estate. In questi giorni è stato paparazzato in compagnia di Perla Vatiero. Lei è una nota influencer e vincitrice del Grande Fratello, arrivata al successo proprio grazie a Temptation Island dove prese parte con il fidanzato Mirko.

All’epoca Mirko aveva lasciato la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia senza Perla, iniziando una frequentazione con la tentatrice Greta Rossetti. Poco dopo i tre si erano ritrovati al Grande Fratello, dove Mirko aveva capito di essere innamorato di Perla. A svelare l’incontro fra la ragazza e Rosario è stata Claudia Mariani, una blogger e appassionata di gossip, particolarmente seguita su TikTok, che ha postato sui social una foto che ritrae Rosario in compagnia di Perla. Secondo le indiscrezioni però dietro non ci sarebbe nulla di romantico, ma semplicemente questioni lavorative.

Come è finita fra Rosario e Lucia a Temptation Island 2025

Resta invece un mistero il destino della relazione fra Rosario e Lucia dopo Temptation Island 2025. I due si erano detti addio dopo le rivelazioni del sigle Andrea che aveva ammesso di aver incontrato Lucia lontano dalle telecamere. “Con Lucia nel villaggio si era creata una forte complicità ma il suo intento era solo quello di far ingelosire Rosario – aveva raccontato il tentatore, in un video destinato proprio a Rosario -. Subito dopo la fine del programma, lei mi ha scritto e abbiamo deciso di vederci in una città neutra per mantenere la riservatezza. Volevamo capire se potesse nascere qualcosa di reale. Inizialmente mi sono fidato di lei, poi ho capito che non ci sarebbe stato nulla, perché non voglio entrare in un gioco creato da lei. Non voglio far parte di questo vortice di bugie. Non aggiungo dettagli, ma resto a disposizione se Rosario volesse sapere altro”.

Lucia aveva inizialmente negato di aver mai incontrato Andrea, poi però, di fronte alla prova dei fatti, aveva ammesso il tradimento. “Quello che dice Andrea è vero. Mi assumo la responsabilità di non averlo detto a Rosario – aveva confessato alla fine -. C’è stato un momento difficile, con tante discussioni, e mi sono sentita di scrivergli. Da lì abbiamo iniziato a sentirci. Gli ho spiegato che avevo dei ripensamenti e ho trovato in lui una persona pronta ad ascoltarmi. Mi sono fidata, l’ho raggiunto in un posto neutro per confrontarci lontano dalle telecamere”.

Rosario, di fronte a queste rivelazioni, aveva deciso di lasciarla, escludendo qualsiasi possibile chiarimento in futuro. “Lei è inaffidabile. Sono uscito da qui e mi ha solo raccontato bugie. Parlarne a casa? Non credo proprio – aveva detto -. È vergognoso. Sei una gran bugiarda. Mi vergogno per te e per la mia storia, che adesso è finita. Non c’è amore”.