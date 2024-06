Taylor Wily, morto a 56 anni l’attore della serie tv Hawaii Five-0

Fonte: Getty Images Taylor Wily

Imponente e dal cuore d’oro. Così Taylor Wily ha interpretato per anni il ruolo di Kamekona Tupuola, proprietario di un chiosco di gamberetti sulla spiaggia e collaboratore della task force di Hawaii Five-O. Un personaggio semplice quanto essenziale, simpatico quanto affidabile, presenza dal lato spiritoso nelle indagini della squadra di protagonisti. Taylor Wily è morto il 20 giugno 2024, a soli 56 anni.

Morto Taylor Wily, chi era l’attore

Nato a Laie, nelle Hawaii, il 14 giugno del 1968, aveva compiuto 56 anni. Il suo vero nome era Teila Tuoi. Era alto un metro e novanta e pesava 200 chili e, prima di diventare un amato attore, era un lottatore di sumo, arte marziale giapponese dagli echi antichi. Era stato reclutato nel 1987 nella scuderia Azumazeki. Il suo nome da lottatore era Takamikuni. Un talento, il suo, evidente sin dai primi combattimenti: vinse i suoi primi 14 incontri di seguito e guadagnò l’ambitissimo titolo di primo lottatore non giapponese a vincere il campionato in una delle divisioni (quella makushita).

Taylor Wily dedicò al combattimento due anni di carriera, poi, dopo aver raggiunto il grado di makushita 2, si fermò a causa di alcuni problemi al ginocchio dovuti a un infortunio. Ma qualche anno dopo, Wily ci riprovò, tentando la carriera di combattente di Ultimate Fighting Championship. Durante un incontro con il campione olandese di MMA Gerard Gordeau, durato appena pochi secondi, perse tre denti in seguito a un calcio in pieno volto. Da lì il successo sullo schermo, dove ha recitato per oltre 10 anni al fianco del protagonista, Jason Segel, nella fortunata serie investigativa Hawaii Five-0.

Diversi i familiari dell’attore che lo hanno già ricordato sui social, pubblicando i video di alcuni dei momenti condivisi insieme. L’attore lascia la moglie Halona e i loro due figli.

Il ricordo e la carriera

“Sono scioccato, devastato, con il cuore spezzato”. Così Peter M. Lenkov, produttore esecutivo del reboot televisivo che ha ufficializzato la notizia della scomparsa, ha scritto sui propri canali social. “Taylor come ti ho detto molte volte, mi sono innamorato di te alla prima audizione. Sei arrivato con un asciugamano in testa per asciugare il sudore e mi hai conquistato. Mi hai incantato facendomi diventare una presenza fissa nello show e nella mia vita. Eri una famiglia. E mi mancherai ogni giorno, fratello. Quando abbiamo parlato la scorsa settimana, abbiamo riso di quanto tu avessi ragione fin dal primo giorno. La Five-0 era il lavoro dei nostri sogni. E sono stato così fortunato a condividere quella magia insieme”, ha concluso Lenkov.