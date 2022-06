“Subisco violenze senza motivo”: l’enigmatico sfogo di Chiara Iezzi su Instagram

Fonte: IPA L'enigmatico sfogo di Chiara Iezzi su Instagram

“Subisco violenze senza motivo”. Parole che fanno male e che hanno lasciato irrimediabilmente il segno su chi segue Chiara Iezzi sui social. Chi ha vissuto la brillante fase pop degli anni Novanta, in cui a dominare la scena in estate era il Festivalbar, sa bene di chi parliamo: Chiara Iezzi e Paola Iezzi erano le fantastiche Paola e Chiara, duo tra i più amati di sempre e che ha collezionato un successo dietro l’altro. Le loro carriere, poi, si sono separate e Chiara ha proseguito coltivando la sua passione per la recitazione. Il suo ultimo, enigmatico post su Instagram oggi apre le porte su uno scorcio di vita privata finora rimasto nell’ombra.

Chiara Iezzi, le parole su Instagram che preoccupano i fan

Guardando di sfuggita l’ultimo post condiviso da Chiara Iezzi su Instagram non ci sarebbe di che allarmarsi. Anzi, l’esatto contrario: Chiara ha pubblicato uno scatto in cui appare felice e sorridente, con quell’aspetto dolce e un po’ da bambina che da sempre la contraddistingue. È leggendo la didascalia a corredo dell’immagine che si resta più che colpiti, perché l’ex cantante del duo Paola e Chiara e oggi attrice di successo ha svelato di aver subito violenza.

“Pubblico un sorriso di quasi un anno fa – ha scritto nel post di Instagram -. Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo, questo un piccolo messaggio per chiedere se si può smettere la violenza su di me 💔 un abbraccio, Chiara”. Più che un messaggio sono parole che hanno tutta l’aria di essere una richiesta d’aiuto, quella di una donna fragile di fronte a ciò che sta subendo. Nessun dettaglio in merito a quanto accaduto, solo il cuore spezzato di Chiara che ha deciso di condividere con i fan questo momento difficile.

Chiara Iezzi, la reazione della sorella Paola

Su Instagram, si sa, ci vuole davvero poco perché un post faccia il giro del web, specialmente quando riguarda un personaggio amato come Chiara Iezzi. In tanti si sono preoccupati per via di quelle parole, anche perché l’ex popstar e attrice non è solita condividere la propria vita privata sui social.

Anche alcuni amici vip non si sono risparmiati e hanno cercato di far luce su quanto accaduto a Chiara, condividendo con lei parole di grande conforto. Su tutte spicca, ad esempio, Sandra Milo che ha commentato: “Non so chi e perché abbia fatto di te oggetto di violenze immotivate ma se provengono da persone a te sconosciute non dar loro peso. A ferirci dovrebbero esser solo i comportamenti delle persone che ci stanno a cuore. Un abbraccio grande“.

La sorella Paola Iezzi, invece, si è limitata a condividerle un cuoricino e un braccio muscoloso, come per dire: “Fatti forza!”. Nessuna parola di troppo, ma in molti si sono accorti che quasi contemporaneamente al post della sorella la cantante ha condiviso nelle storie di Instagram il titolo di un articolo del Corriere piuttosto eloquente: “Una pausa dai social (anche di pochi giorni) rende più felici e meno ansiosi: lo conferma uno studio”.

“La ricerca evidenzia quanto Instagram possa essere letale per la salute mentale“, prosegue l’articolo. Che Paola faccia in qualche modo riferimento a ciò che ha subito la sorella Chiara?