Stefano De Martino: “Io un sex symbol? Mi infastidisce”

Stefano De Martino rifiuta l'etichetta di sex symbol e svela perché lo infastidisce.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino si racconta, ancora una volta, senza filtri, parlando del grande successo, ma anche del periodo che sta vivendo. Il conduttore ha ormai raggiunto il picco della popolarità, dopo i grandi numeri ottenuti con Stasera tutto è possibile e Affari Tuoi, ma soprattutto al passaggio di testimone con Carlo Conti che l’ha incoronato nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo 2027.

Stefano De Martino: “Non sono un sex symbol”

Amatissimo dal pubblico e considerato da molti un sex symbol, il conduttore ha spiegato di non apprezzare quest’ultima etichetta. “Mi infastidisce – ha confessato a Repubblica -. No, non è una questione di fastidio: semplicemente è più una speranza, la mia, di essere tutt’altro. Il sex symbol è sempre un po’ un’etichetta banale, superficiale: sei un pezzo di carne che piace a qualcuno”.

“Invece alla fine io sono molto meno affezionato alla mia immagine rispetto agli altri – ha aggiunto -. Sono più affezionato al mio pensiero perché è quello che mi tradirà meno: il corpo so che a un certo punto mi abbandonerà. Per questo motivo non ci ho fatto troppo affidamento”.

Arrivato al successo grazie ad Amici di Maria De Filippi nel lontano 2010, Stefano De Martino ne ha fatta di strada nel corso degli anni, affermandosi come conduttore di successo. Oggi è alla guida dei programmi Rai più seguiti e si prepara a condurre Sanremo 2027. Il ballo non è scomparso, ma solo in alcune occasioni.

“Ballo sì, nel salotto di casa no – ha confessato -. Poco in televisione, perché mi sembra sempre di abusare un po’ del mezzo, però quando il contesto lo richiede, tipo nello spettacolo che faccio a teatro, e ci sono dei momenti di ballo, sì, ballo ancora. È ancora la cosa che mi fa sentire più libero, quella in cui mi riconosco di più perché lo faccio da tantissimi anni. Io sono cresciuto in quel modo, resta ancora lo strumento di comunicazione primario per me. L’espressività del corpo nello spazio vale anche quando conduci”.

Il segreto del successo di Stefano De Martino

Ballerino di Amici prima, marito di Belen Rodriguez poi, Stefano De Martino ha rifiutato ogni etichetta ed ha saputo, un passo dopo l’altro, affermare il suo talento. La sua dote più grande? Saper fare suoi i programmi che conduce, personalizzandoli al massimo e arricchendoli per renderli ancora più interessanti.

Un lavoro che ha fatto non solo a Stasera tutto è possibile, ma soprattutto ad Affari Tuoi dove ha affrontato con grinta la sfida con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, arricchendo il cast con l’amico Herbert Ballerina e Martina Miliddi.

Non a caso ha confidato che la prima cosa che pensa entrando in uno studio televisivo è “Proprio come dominare lo spazio, come contestualizzarmi all’interno dello spazioTutti gli studi li vivo come un palcoscenico: magari non hai la platea però ci sono le telecamere, bisogna capire subito qual è il fronte. Ho un approccio molto teatrale alla televisione”.