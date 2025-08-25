Stefano De Martino costretto a tornare prima al lavoro. “Forte nervosismo”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino costretto a tornare prima al lavoro per prepararsi alla sfida con Gerry Scotti, campione d’ascolti del pre serale. Il conduttore è stato richiamato in Rai dove, come svela il settimanale Oggi, si respira un’aria pesante. Presto infatti partirà la sfida fra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Il risultato? Per nulla scontato visto che, nonostante gli ottimi ascolti del programma dei pacchi, Gerry Scotti è riuscito a conquistare il pubblico, fidelizzandolo e battendo numerosi record.

Stefano De Martino torna prima al lavoro

Dopo il successo clamoroso de La Ruota della Fortuna dunque, Stefano De Martino avrebbe anticipato il suo ritorno al lavoro. Come svela il settimanale Oggi, il conduttore sarebbe già tornato negli studi televisivi e starebbe registrando le prime puntate di Affari Tuoi. Il ritorno in televisione del programma infatti è stato anticipato al 2 settembre, proprio per contrastare l’enorme successo dello show di Gerry Scotti.

Dandolo rivela che nei corridoi Rai si respirerebbe “forte nervosismo” per via dello scontro con il programma di Canale Cinque. Tutti gli occhi sarebbero puntati su Stefano De Martino che quest’anno ha una grande responsabilità, quella di replicare e aumentare i numeri dello scorso anno. Un grande impegno per De Martino che attualmente è in tour con lo spettacolo Meglio stasera! che terminerà il 31 agosto.

Il successo di Affari Tuoi non solo porterebbe alla consacrazione di Stefano, ma sarebbe anche la spinta finale per farlo arrivare alla conduzione di Sanremo. In tanti puntano su di lui e l’ex marito di Belen Rodriguez potrebbe presto diventare il volto di punta della Rai.

Stefano De Martino fra Belen Rodriguez e Caroline Tronelli

Il ritorno al lavoro per Stefano De Martino arriva dopo un’estate all’insegna dell’amore e del gossip. Il conduttore infatti è uscito finalmente allo scoperto con Caroline Tronelli, la sua nuova compagna con cui è stato paparazzato prima a Napoli poi in Sardegna, fra baci appassionati e tenerezze. Sempre in Sardegna, Stefano ha incontrato Belen Rodriguez, sua ex moglie con cui è riuscito a ricostruire un ottimo rapporto. I due hanno cenato insieme ad altri amici in un noto ristorante di Porto Cervo, dimostrandosi vicini e sereni.

Secondo fonti vicine alla showgirl argentina, Belen non avrebbe mai dimenticato De Martino e sarebbe ancora innamorata di lui. Per l’esperto di gossip Alessandro Rosica, Stefano De Martino avrebbe ripreso a cercare la Rodriguez, nonostante la relazione con Caroline Tronelli, e i due si sarebbero nuovamente riavvicinati, facendo infuriare la 23enne che, da parte sua, sognerebbe un figlio con il conduttore.

“Posso assicurarvi che Stefano continua a cercare Belen. Questo è uno scoop clamoroso e vero, ci metto la faccia – ha rivelato su Instagram -. Inoltre Caroline avrebbe minacciato l’Argentina”. Che sia vero o no, dopo un’estate piuttosto movimentata, Stefano De Martino dovrà allontanarsi da tutto e tutti per concentrarsi sul lavoro e vincere la difficile sfida contro Gerry Scotti e la sua Ruota della Fortuna, portando al successo la nuova edizione di Affari Tuoi.