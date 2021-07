Sonia Bruganelli al GF Vip: “La cosa più trasgressiva della mia vita”

editato in: da

Sonia Bruganelli: mamma meravigliosa, imprenditrice visionaria, moglie innamorata

Sarà lei una delle sorprese della nuova stagione del Grande Fratello Vip, in partenza il prossimo autunno: Sonia Bruganelli ha accettato di rivestire il ruolo di opinionista, per la sesta edizione del reality show condotta ancora una volta da Alfonso Signorini.

Per molto tempo sono circolate indiscrezioni sulla sua partecipazione al GF Vip, almeno fin quando Paolo Bonolis non ha praticamente confermato la notizia con un post su Instagram, che ha suscitato scalpore tra i fan. Ora è la volta di Sonia Bruganelli: la moglie del conduttore ha deciso di rompere il silenzio sulla sua nuova avventura, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera.

“È un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività” – ha spiegato la Bruganelli – “L’ho sempre seguito e alla fine ci sono cascata. Accettare di fare il GF Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia“. A quanto pare, Alfonso Signorini ci ha visto lungo nell’offrire il ruolo da opinionista a Sonia, soprattutto perché lui stesso ha affermato che serve un pizzico di cinismo per fare questo mestiere.

“Io penso che nella vita faccia comodo essere cinici, se non anestetizzati” – ha ammesso la moglie di Paolo Bonolis – “Evidentemente Alfonso ha visto queste caratteristiche in me”. Tuttavia, quella che si accinge a fare sarà un’esperienza limitata nel tempo. La Bruganelli non sembra avere alcuna intenzione di continuare a lavorare da questa parte delle telecamere: “Sono sicura, questa è solo una parentesi, una divagazione“. La sua società di produzione di format tv la aspetta, ed è quello il ruolo che lei vuole continuare ad incarnare nel mondo dello spettacolo.

Per il momento, tuttavia, si gode le luci dei riflettori. Accanto a lei, come opinionista per questa sesta edizione del GF Vip, ci sarà Adriana Volpe. Un cast tutto al femminile accompagnerà Alfonso Signorini, che durante la scorsa stagione aveva lavorato accanto a Pupo e ad Antonella Elia. Sono ancora poche, invece, le novità sul fronte dei concorrenti: a parte alcune indiscrezioni, non ci sono state conferme ufficiali. L’attesa, dunque, cresce di giorno in giorno. Ma è ancora presto perché il GF Vip 6 veda la luce.