IPA Sonia Bruganelli

Una riappacificazione inaspettata quella avvenuta nel podcast Non lo faccio x moda di Giulia Salemi. L’influencer ha invitato come sua ospite una nemica di vecchia data, Sonia Bruganelli, che tanto l’aveva avversata quando era opinionista del Grande Fratello, mentre Giulia partecipava da concorrente. “È vero che al GF ti stavo antipatica?” esordisce Salemi e Bruganelli, sincera, risponde di sì. Poi, però, si lascia andare e all’ex rivale racconta alcuni dettagli inediti della sua vita privata.

La separazione da Paolo Bonolis: “Con lui ero infelice”

Desiderosa di staccarsi dal ruolo di “moglie di” o, in questo caso, “ex moglie di”, eppure Sonia Bruganelli non smette di parlare di Paolo Bonolis. Lo ha fatto anche nel corso della puntata del podcast di Giulia Salemi, dove ha raccontato l’inizio della loro storia: “Ho conosciuto Paolo quando ero giovanissima. Mi sono innamorata di lui, della sua testa, della sua intelligenza. Non è stato un colpo di fulmine”. All’epoca del primo incontro Sonia aveva 25 anni, Bonolis 37. “Se lo avessi conosciuto a quarant’anni, stavamo ancora insieme” commenta lei.

La separazione è arrivata con la matura età e il nuovo modo di essere che questa comporta. “Non mi pento di essere cambiata” afferma però Bruganelli, seppur ammette che si era “stancata”. Negli ultimi anni del matrimonio “ero infelice, non volevo che lui avesse accanto una persona infelice. Perché anche lui lo era”. E a finirci di mezzo sono stati anche i bambini: “Quando la coppia non funziona, ci si dimentica dei figli”. Oggi, nessun rancore, verso il noto conduttore l’ex moglie riserva parole di rispetto e affetto: “Lo stimo tantissimo, lo amo ancora oggi, anche se non lo amo più. Fa parte della mia famiglia. Quando ci si lascia non per tradimenti, ma perché il rapporto è logorato la separazione è diversa”.

Sonia Bruganelli, il rapporto ritrovato con i figli

Nella lunga chiacchierata con Giulia Salemi, Sonia Bruganelli ha parlato a lungo del suo ruolo di madre. Si definisce un genitore “molto più presente del padre” che, durante la loro infanzia, era spesso via per lavoro: “Riguardandomi indietro mi dico brava, anche perché Paolo per anni ha lavorato molto fuori facendo avanti e indietro a Milano, io ero da sola con tre bimbi piccoli e Silvia con le sue problematiche”. La malattia della figlia maggiore è ancora motivo di grande dolore: “Io adesso ho tre figli splendidi, ma nessuna delle tre gravidanze e dei tre parti l’ho vissuto con serenità”.

Le cose peggiorarono con la nascita del secondo figlio: “Quando poi è nato Davide, subito dopo, io pensavo che alleggerisse tutti, alleggerisse me e invece così non è stato. In me è nato questo senso di colpa che oggi dico essere infondato, ma dopo anni e anni di analisi, perché lui era sano e Silvia no e mi sentivo in colpa. Vedevo che lui faceva cose e io volevo aiutare Silvia a farle altrettanto e questo mi ha portato a distaccarmi da lui”. Ed è proprio grazie all’amore per i suoi tre bambini ormai grandi che Sonia Bruganelli ha messo la testa a posto: “Non sono la stessa ogni anno che passa. Sono cresciuta, sono cresciuti i miei figli. Mi sono resa conto che la mia leggerezza o non curanza di quello che dicevo poteva ferire i miei figli. Si cambia e ho smesso di essere incaz*ata”.