Social Mediaset, insulti a Mara Venier e Barbara D’Urso: cosa è successo

Fonte: IPA Mara Venier, durante l'ultima puntata di "Domenica In" insulti a lei e alla D'Urso

Da qualche ora si parla di un uso anomalo dell’account Qui Mediaset su Twitter infatti, nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, il profilo social ha commentato un cinguettio rivolgendo un insulto a Mara Venier e Barbara D’Urso della quale, in quel momento, stavano mostrando un videomessaggio in studio.

A rivelare cosa è accaduto è stata la stessa azienda che, sempre tramite social, ha fatto sapere come è stato possibile che un’osservazione tanto pesante sia partita da un profilo ufficiale.

Insulti a Mara Venier e Barbara D’Uso, cosa è accaduto

L’ultima puntata di Domenica In ha visto tra gli intervistati Gabriella Labate e, proprio in occasione della chiacchierata con Mara Venier, ha inviato un videomessaggio Barbara D’Urso. La conduttrice Mediaset ha detto di aver fatto il video messaggio su richiesta della Venier e poi ha dedicato parole speciali per la sua amica. Un pensiero è andato anche alla padrona di casa: “Mara, mi mancano anche le serate io e te con i calzettoni a guardare la televisione. Non con l’amatriciana, te lo dico già da adesso”.

Tutto benissimo se non fosse che su Twitter è apparso un cinguettio di commento dell’account Qui Mediaset a un post: “Che cosa antipatica. T**** mi pare azzeccato Silvy” si poteva leggere.

L’account, ha subito rimosso il commento e ha fatto sapere che si trattava di un accesso anomalo, per poi sospendere il profilo. Come si legge su Today era stato scritto: “Informazione di servizio. Abbiamo rilevato un accesso anomalo al nostro profilo. A seguito dell’intervento tecnico necessario, potremo avere malfunzionamenti dell’account. Ci scusiamo per il disagio”.

Anche Davide Maggio ha riportato la notizia dopo che, proprio sotto il profilo del contributor del sito che aveva cinguettato sull’intervento della D’Urso, era apparso il commento con l’insulto.

L’account Qui Mediaset è stato sospeso su Twitter, infatti se lo si cerca su quel social si viene rimandati a una pagina con scritto “Questo account non esiste”. Resta invece in funzione su Instagram dove viene descritto come “Mediaset official Instagram page: Immagini, video, notizie e dietro le quinte esclusivi”.

Mara Venier e Barbara D’Urso, le reazioni all’insulto

Per il momento Barbara D’Urso pare non abbia commentato l’accaduto. La conduttrice di Domenica In invece, oltre a condividere alcune storie emozionanti sull’ultima puntata, ha anche risposto a un commento. Su Instagram, infatti, le è stato chiesto cosa ne pensa dell’accaduto e lei ha scritto: “Molto brutto”.

Silenzio, invece, da parte di Gabriella Labate a lei era dedicato il videomesaggio di Barbara D’Urso. Labate era ospite a Domenica In e ha aperto il proprio cuore in un’intervista in cui ha parlato di tutto. A partire dalla sua splendida famiglia, infatti è sposata con Raf dal 1996 e insieme hanno avuto due figli: Bianca e Samuele. E del fratello Roberto, del dolore della sua perdita e di come la farfalla per lei sia diventata simbolo di speranza. Fino ai problemi di salute con cui ha dovuto fare i conti lei stessa in due occasioni: a seguito dell’operato di un anestesista, quando si è sottoposta a un intervento alla spalla, e per una malattia rara che l’ha costretta per due mesi in ospedale.