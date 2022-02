Simona Ventura, su Instagram: le foto a tradimento di Giovanni Terzi

Venezia 2021, Simona Ventura ciclone al Lido in pantaloni bianchi

Complicità, amore e quel pizzico di ironia che ci piace tanto: Simona Ventura e Giovanni Terzi sono una coppia consolidata, che sta insieme da diversi anni condividendo i momenti belli e quelli più difficili.

Il loro legame appare forte e profondo, quando si raccontano a noi attraverso i rispettivi profili Instagram. E come in tutte le più belle coppie non mancano quei momenti di complicità e ironia che fanno parte degli istanti più preziosi di una relazione. Su Instagram Simona Ventura ha condiviso con tutti i suoi follower uno di quei momenti speciali.

Simona Ventura, il post su Instagram

Cosa si fa durante un lungo viaggio in treno? Si può leggere, ascoltare della buona musica, oppure dedicarsi alla visione di qualche film o serie tv. Ed è proprio questo che ha fatto Simona Ventura durante una trasferta che l’ha vista fare in una giornata avanti indietro con Roma.

La presentatrice è stata immortalata dal suo compagno mentre si dedicava a un momento di relax guardando una serie. Se nel primo scatto si vede quanto lo schermo abbia catturato la sua attenzione, nella seconda e terza foto viene svelato il “tradimento”. Simona si è addormentata.

E l’aspetto più bello di queste foto sta proprio nella loro spontaneità, perché potrebbero essere scatti che ognuno di noi conserva sul telefonino. Simona Ventura, invece, le ha volute condividere mostrandoci un lato della sua relazione giocoso e ricco di ironia.

Ad accompagnare il carosello, la conduttrice ha scritto:” Oggi avanti & indietro da Roma. Ogni volta che mi metto a guardare una serie (in inglese così unisco l’utile al dilettevole) mi addormento! Foto a TRADIMENTO di Giovanni Terzi (al quale a breve rendo pan per focaccia)”.

E naturalmente non poteva mancare il commento del diretto interessato che si è lasciato andare a parole spontanee e ricche di sentimento: “Pane e focaccia le mie pietanze preferite amore… bella che sei!”. Frasi dalle quali emerge il profondo legame che li unisce, fatto di complicità e amore. Ma anche l’autoironia di Simona, che è una delle sue caratteristiche che maggiormente ama il pubblico.

Simona Ventura e Giovanni Terzi, la loro storia d’amore

La storia d’amore di Simona Ventura e Giovanni Terzi è iniziata nel 2019, un sentimento che per la conduttrice è arrivato dopo l’addio a Gerò Carraro.

Sorrisi, messaggi d’amore e sostegno: i due sono legati da un sentimento vero e profondo. Simona è vicina al suo compagno giornalista anche nei momenti più difficili. Infatti da circa un anno sta portando avanti una battaglia contro una malattia ai polmoni di cui lui ha voluto raccontare alcuni aspetti in un video su Instagram. E i progetti per il futuro profumano di fiori d’arancio. In un’intervista al settimanale DiPiù aveva rivelato quanto importante fosse il sostegno della compagna: “La mia situazione è dura ma non mi perdo d’animo perché ho una grande risorsa: Simona Ventura. Con il suo amore mi aiuta a vivere. Se la mia malattia non peggiorerà, il 2022 sarà l’anno del nostro matrimonio”, aveva raccontato.

Innamorati più che mai, intanto, Simona Ventura e Giovanni Terzi si scambiano messaggi pieni di affetto anche attraverso le pagine social, raccontando il loro amore solido e bellissimo.