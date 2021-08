Simona Ventura, al fianco di Terzi nella lotta alla malattia

editato in: da

Simona Ventura, estate 2021 tra bikini e famiglia su Instagram

Giovanni Terzi racconta la lotta contro la malattia e il sostegno di Simona Ventura, la donna che le ha regalato una grande forza. Un amore, quello fra il giornalista e la conduttrice, arrivato con la maturità e per questo ancora più solido, forte e romantico. Il primo incontro grazie ad amici comuni, quando Super Simo aveva da poco chiuso la relazione con Gerò Carraro ed era decisa a concentrarsi solo sulla carriera, poi la frequentazione e un sentimento divenuto da subito molto importante.

Così tanto che la coppia convolerà a nozze nel 2022. Ad annunciarlo è stato proprio Giovanni Terzi che per la prima volta ha dato un nome alla malattia contro cui sta combattendo. Si tratta della dermatomiosite amiopatica, una patologia autoimmune caratterizzata da alterazioni infiammatorie e degenerative che portano a conseguenze per i polmoni. “Ho scoperto di avere questa malattia l’anno scorso in Valle d’Aosta – ha confessato al settimanale DiPiù -: durante una passeggiata in montagna mi sono trovato completamente senza fiato. È una malattia da cui non si può guarire: posso sperare soltanto di impedirle di peggiorare. Ed è una malattia che mi può costare la vita da un momento all’altro. La soluzione definitiva sarebbe il trapianto di entrambi i polmoni. Se prendessi di nuovo il Covid non ce la farei – ha aggiunto – […] Il 40% del tessuto dei miei polmoni è ormai fuori uso”.

A sostenerlo per fortuna c’è Simona Ventura. La conduttrice e il giornalista sono inseparabili e non potrebbero essere più innamorati. Dopo il matrimonio finito con Stefano Bettarini (oggi legato a Nicoletta Larini) e la lunga relazione con Gerò Carraro, Super Simo sembra aver trovato l’uomo della sua vita. Giornalista e scrittore, Terzi è papà di Lodovico e Giulio e ha saputo riunire la famiglia, creando un ottimo legame con Caterina, Niccolò e Giacomo, figli della presentatrice. Fra i due c’è un sentimento fortissimo e stupendo che li porterà presto alle nozze. “La mia situazione è dura ma non mi perdo d’animo perché ho una grande risorsa: Simona Ventura – ha concluso -. Con il suo amore mi aiuta a vivere. Se la mia malattia non peggiorerà, il 2022 sarà l’anno del nostro matrimonio”.