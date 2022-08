Simona Ventura, l’attacco frontale di Victoria Cabello: “Non è stata generosa”

Fonte: Ansa Victoria Cabello contro Simona Ventura: l'attacco

Victoria Cabello si è raccontata come mai fatto prima d’ora. Ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita e della sua carriera professionale, che l’ha vista lavorare in tv in numerosi programmi. La conduttrice si è soffermata in particolare sull’esperienza in veste di giudice a X Factor e, soprattutto, sul rapporto con la collega Simona Ventura: al suo indirizzo arriva un attacco frontale, le sue parole a Corriere della Sera.

Victoria Cabello amara su Simona Ventura: “Non è stata generosa con me”

Victoria Cabello è uno dei volti noti del nostro piccolo schermo, conduttrice di numerosi programmi di spicco. Non è stata solo “Iena” su Italia1, ma anche co-conduttrice del Festival di Sanremo nel 2006, conduttrice di Quelli che il calcio dal 2011 al 2013 e giudice di X Factor nel 2014. E, proprio in queste ultime due occasioni, la Cabello ha preso il posto di una colonna portante della televisione italiana: Simona Ventura. La conduttrice ha infatti lasciato spazio alla collega sia dopo Quelli che il calcio, sia dopo X Factor. Un ruolo quasi “da riserva”, come rivelato dalla stessa Cabello in una lunga intervista al Corriere della Sera.

L’occasione è quella di mettersi a nudo e ripercorrere le tappe di vita più importanti, oltre ai momenti-chiave nella sua carriera in televisione. Uno di questi è proprio il passaggio di testimone con Simona Ventura, come rivelato: “Mi sa che sono la sua riserva, la panchinara. Me lo avevano proposto anche una terza volta per Il contadino cerca moglie, ma ho detto no grazie: dai ragazzi, è troppo. Per altro credo lo avessero chiesto a chiunque, anche alla mia vicina di casa”.

Victoria Cabello nutre comunque grande ammirazione per la collega, spiegando però come non sia stata così generosa nei suoi confronti: “Ho sempre stimato tantissimo Simona Ventura, è stata una di quelle donne che ha sdoganato un certo modo di fare televisione. Il suo Sanremo era modernissimo, c’era un mondo dentro, certo non c’erano gli ospiti purtroppo… ma non per colpa sua. Poi Simona non è stata generosissima con me, però pazienza, sottoscrivo quello che ho sempre detto: era avanti, coraggiosa, moderna nel linguaggio, ha fatto scuola”.

Victoria Cabello contro X Factor: “Ego tra i giudici”

All’attacco frontale a Simona Ventura fa seguito un altro tagliente giudizio che conferma, ancora una volta, la verve schietta e pungente di Victoria Cabello. Al Corriere della Sera la conduttrice ricorda infatti la sua partecipazione a X Factor nel 2014, nel ruolo di giudice al fianco di Fedez, Morgan e Mika. Esperienza da dimenticare per lei, macchiata soprattutto dall’ego a suo dire dilagante nella giuria del talent show: “Queste esperienze ti insegnano cosa non sai fare e dove non devi andare. Mi sentivo male a dover dare dei giudizi su ragazzini carichi di sogni, lì poi è una lotta interna, c’è un ego tra i giudici che ciao”.

Uno show, a suo dire, “dove per farti valere devi alzare i toni: ma se lo fa un uomo è un figo, se lo fa una donna è una stronza isterica. In quel contesto mi sono proprio bloccata“. Sebbene di X Factor conservi un ricordo amaro, Victoria Cabello può dirsi soddisfatta della grande carriera in tv che l’ha vista tornare protagonista negli ultimi mesi con la vittoria a Pechino Express in coppia con l’amico Paride Vitale.