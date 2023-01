Simona Ventura in costume rosa nella neve: anticipa il trend del momento

Fonte: IPA Simona Ventura

Se avete girovagato su Instagram negli ultimi tempi vi sarete di certo accorte che spopola una nuova moda tra i vip: alcune star si sono fatte contagiare dal trend del momento. Di che cosa si tratta? Di sfidare il freddo e farsi scattare delle foto in costume sulla neve. Ma c’è chi questa moda l’ha anticipata. Si tratta di Simona Ventura che ha pubblicato su Instagram uno scatto risalente agli anni Ottanta in cui sfoggiava un costume intero in montagna.

Simona Ventura anticipa il trend, la foto del passato

Simona Ventura ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti del passato, due immagini di lei sulla neve negli anni Ottanta. Ma è la prima a mostrare come, la conduttrice, sia stata un’antesignana di quello che è, a tutti gli effetti, un trend del momento tra le star.

Nella prima, delle due, foto la si vede indossare una fascia da miss e un costume intero rosa. Oggi nulla di strano, anzi, se mai si tratta proprio del trend del momento.

Simona era la “ragazza ideale 87” come spiegava la fascia da reginetta di bellezza e mostrava il fisico scolpito e sportivo in un costume rosa e stivali di pelo dello stesso colore.

La conduttrice ha usato le immagini con ironia, per comunicare che la trasmissione che conduce con Paola Perego (Citofonare Rai 2) non sarebbe andata in onda per lasciare spazio allo sci alpino, ma non sfugge che lo scatto sia incredibilmente attuale.Diverse vip, infatti, hanno pubblicato foto di loro che sfidano il freddo per una posa in costume sulla neve.

Nel suo messaggio Simona Ventura ha voluto ricordare che lei Paola Perego torneranno in onda regolarmente domenica 29 gennaio alle 11,15. Le due sono una coppia televisiva che piace molto e lo dimostra il fatto che il contenitore domenicale sia seguito con affetto dal pubblico e che sia stato rinnovato per una seconda stagione. La prima, infatti, è andata in onda dall’ottobre del 2021 e fino al maggio del 2022, la seconda invece ha preso il via a settembre 2022. Inoltre lo share ha dimostrato come le due conduttrici siano apprezzate dal pubblico che le ha premiate con un aumento degli ascolti rispetto alla prima edizione.

In costume sulla neve, il trend delle vip

Se Simona Ventura era stupenda negli anni Ottanta con un costume intero color confetto, non sono poche le vip che si sono fatte immortalare in bikini sulla neve. Tra le immagini più recenti quelle di Chiara Ferragni che ha pubblicato degli scatti sulla neve con un due pezzi, oppure Valentina che ha seguito la scia della sorella e si è fatta fotografare con un bikini e stivali da neve griffati. E ancora Alessandra Amoroso: la cantante di recente ha pubblicato alcune foto tra le quali compare quella che segue il trend.

Ma si tratta di una moda esplosa quest’anno? Non proprio. Come dimenticare, solamente un anno fa, ad esempio Kendall Jenner in versione regina delle nevi con un micro costume, stivali ricoperti di pelo e occhiali da sole?

Che possano essere foto di lavoro o semplicemente scatti social una cosa è certa: il costume sembrerebbe proprio essere un capo adatto a tutte le stagioni, inverno e neve compresi (a patto di farlo con attenzione).