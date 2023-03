Shakira, la mamma Nidia ricoverata d’urgenza. Le condizioni

Fonte: IPA Shakira, ricoverata d'urgenza la mamma

Un periodo difficile per Shakira: la mamma dell’artista, infatti, è stata ricoverata d’urgenza a causa di un coagulo di sangue alla gamba, stando alle informazioni dei magazine spagnoli. Nidia del Carmen Ripoll è stata ricoverata in un ospedale di Barcellona: le prime notizie parlavano di un ictus improvviso, ma in seguito le fonti vicine alla cantante hanno fatto chiarezza a riguardo, definendo tempestivi i soccorsi.

La mamma di Shakira ricoverata in ospedale: come sta

Shakira, negli ultimi mesi, è stata continuamente al centro della cronaca dopo la separazione da Gerard Piqué e la pubblicazione dei singoli in cui ha raccontato il tradimento. Per l’artista, i genitori sono sempre stati un enorme punto di riferimento, e proprio loro l’hanno aiutata anche ad affrontare questo periodo. La notizia del ricovero della madre, Nidia del Carmen Ripoll, è arrivata martedì 21 marzo.

Stando ai media spagnoli, che hanno citato fonti vicine a Shakira e alla famiglia, Nidia ha avuto una trombosi venosa profonda, e non un ictus, come inizialmente ipotizzato dai magazine online. La cantante, per il momento, non ha voluto rilasciare un commento.

I problemi di salute della mamma

Lo scorso anno, Shakira ha dovuto affrontare i problemi di salute del papà, William Mubarak: proprio per stare vicina alla sua famiglia, ha rimandato il trasferimento a Miami con i figli, in seguito alla rottura da Gerard Piqué. Stando alle informazioni condivise dal Daily Mail, i medici avrebbero trovato il problema di salute della madre dopo che si è sentita male la scorsa settimana.

In base a quanto condiviso in seguito da El Heraldo, la mamma di Shakira dovrebbe stare meglio e soprattutto dovrebbe essere fuori pericolo. Essenziale è stato l’intervento tempestivo dei soccorsi, che hanno impedito alla trombosi di arrivare al cervello. In questo modo è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ricevendo immediatamente tutte le cure per salvaguardare la sua salute. La prognosi è assolutamente favorevole: dovrebbe anche tornare presto a casa.

Il legame profondo di Shakira con i genitori

La cantante si è chiusa nel silenzio: sul suo profilo Instagram, non ha ancora voluto commentare le condizioni di salute di mamma Nidia. Proprio lei ha sempre messo i genitori al primo posto: la mamma e il papà non le hanno mai negato il sostegno e il supporto, non solo nel corso della carriera, ma anche dopo il turbolento addio al calciatore.

“I miei genitori sono stati fondamentali, sono stati il motore della mia vita, ciò da cui tutto è partito. Loro hanno creduto in me e la fiducia che mi hanno dato ha fatto sì che prendessi il volo e raggiungessi i miei obiettivi”, ha rivelato in occasione di una intervista a Verissimo in esterna con Silvia Toffanin.

Di recente, è anche intervenuta per commentare la separazione da Piqué: “Ho avuto un anno molto difficile dopo la mia separazione e ho dovuto sopportare tante atrocità”. Un periodo davvero complesso per l’artista, che sta vivendo la cosiddetta ora più buia: la madre è fuori pericolo secondo i media, e questo è già un sollievo.