Shaila Gatta al Grande Fratello con un look low-cost

Fonte: Getty Images Shaila Gatta

Il Grande Fratello è cominciato da poco e una concorrente che sta già facendo discutere, nel bene e nel male, è sicuramente Shaila Gatta, ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia. La showgirl campana ha ammesso di non avere interessi amorosi, per ora, all’interno della casa, e di non volersi tirare indietro davanti alle provocazioni sexy… cosa che ha scatenato una reazione polemica dall’opinionista Beatrice Luzzi.

Intanto nella casa Shaila non passa inosservata, per le sue mosse coreografiche ma anche per la sua fisicità atletica e i look frizzanti, come quello che ha indossato nella prima serata di giovedì.

Shaila Gatta e l’abito Zara low-cost

Per la diretta del 26 settembre Shaila Gatta ha optato per un look di Zara giallo, uno dei colori più cari alla ballerina, in due pezzi: gilet con bottoncini e cintura e gonna midi con una cintura speculare, spacco posteriore, chiusura a zip e tasche finte sul retro. Come segnala la pagina Instagram Closet Italy il top, con allacciatura in stile all’americana, le lasciava scoperte le spalle, le braccia e un lembo di pancia. Il top aderente è di Zara e costa 43 euro, mentre la gonna a vita alta sempre 43 euro. La corporatura e l’altezza della ballerina sono perfettamente adatte a questo stile contemporaneo.

Un outfit sbarazzino e giocoso che ha messo in luce ancora di più i colori mediterranei di Shaila, che ha abbinato un paio di sandali dal tacco sottile, un hairstyle molto semplice e sciolto sulle spalle e un make up con ombretto illuminante e un rossetto opaco color frutti di bosco.

Sembrano passati i tempi in cui gli inquilini indossavano creazioni di alta moda, lussuose, costosissime, tra spacchi, gioielli e tagli da red carpet. La nuova chiave predilige outfit meno formali e più vicini ai telespettatori, che verosimilmente comprano più spesso da Zara che nelle boutique Haute Couture.

I look di Shaila: denim, completi due pezzi e bikini

Shaila ha uno stile grintoso e ama particolarmente i completi cosiddetti “two-pieces”, due pezzi, formati da gonna e gilet, molto trendy nell’estate 2024. Proprio all’inizio della stagione calda abbiamo visto l’ex velina con un gilet di denim e una gonna in pelle, abbinate a sandali dal tacco altissimo.

In primavera aveva sfoggiato un completino color acquamarina giacca cortissima e minigonna a portafoglio, firmato Kostum N.1. La gieffina ama mixare colori accesi che appartengono agli elementi naturali (le tonalità del cielo, del mare, del sole, dello zafferano, delle foglie); non a caso il look spesso è specchio della personalità, e quella di Shaila è effervescente.

Un altro capo che non manca nel guardaroba della ballerina sono i bikini: Shaila ne ha moltissimi e li indossa spesso, rivelando il suo fisico super allenato. All’interno della casa la ventottenne di Secondigliano ha già creato parecchio scompiglio flirtando sia con Javier che con Lorenzo, senza scoprire le proprie carte.

Intanto né il pallavolista argentino né il modello milanese sembrano essere immuni al suo fascino, e questo assicura sempre un blocco di prima serata all’ex velina, che al momento preferisce non sbilanciarsi ma sembra dimostrare una preferenza per Javier. Il reality però è solo all’inizio: avremo mesi per scoprire per chi batterà il cuore della ragazza (semmai batterà per qualcuno) e quali altri look ci proporrà.