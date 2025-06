Scarlett Johansson è stata pizzicata sul set di "Paper Tiger" in un look del tutto inedito, a ricordare quello iconico di Marylin Monroe: tutti i dettagli

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Scarlett Johansson

Non vi è taglio che Scarlett Johansson non riesca a reggere divinamente: dal suo esordio ad oggi sul grande schermo l’abbiamo vista in innumerevoli versioni, ma tutte assolutamente impeccabili. A dimostrazione di questo l’ultima svolta di stile dell’attrice, ovviamente ancora una volta dovuta ad esigenze di copione: è la volta del riccio, voluminoso e retrò.

Scarlett Johansson cambia look per “Paper Tiger”: il carré riccio e biondo alla Marylin

Dai lunghi capelli biondo cenere in Genitori Cercasi, nel 1994, ne è passato di tempo: spaziando con invidiabile disinvoltura da un audace pixie cut platino ad un carré rosso Tiziano, Scarlett Johansson sul set ha sperimentato davvero di tutto. Sempre diversa ma sempre credibile nei personaggi più disparati, l’attrice è riuscita oggi a stupirci ancora con un nuovo look.

Esigenze di copione – quelle del thriller attualmente in lavorazione a New York, Paper Tiger, la cui uscita nelle sale è fissata al 2026 – la vogliono ora alle prese con un voluminoso caschetto riccio e biondo dal fascino retrò, ad evocare immediatamente quella sensualità raffinata che noi tutti riconduciamo all’indimenticabile Marilyn Monroe.

Fonte: IPA

Secondo gli scatti rubati dal set, l’inedita pettinatura a stravolgere l’immagine della Vedova Nera di casa Marvel verte su di un caldissimo biondo miele, con radici sabbiate, enfatizzato da ricci stretti e lucenti a tutto volume ad incorniciarle il volto. Vintage e perfettamente in armonia con l’hairstyle, poi, anche il trucco: la vediamo in foto con labbra rosso fuoco, magistrale linea di eyeliner e french sulle unghie.

Dietro al colpo di scena ci sarebbero nientemeno che le abili mani dell’hairstylist di fiducia della star classe 1984, Jimmy Paul. Apprezzatissimo da celebrities di ogni età per un gusto originale e riconoscibile, a fondere glamour d’altri tempi e modernità, il professionista aveva già creato in precedenza per lei dei look ispirati a Marilyn, quello alla première di Asteroid City su tutti, dove i boccoli laterali parevano usciti direttamente dalla vecchia Hollywood.

Erano suoi anche gli iconici ricci messy di Natasha Romanoff in Iron Man 2, lunghi, mogano e sensualissimi, ed erano suoi anche i lisci impeccabili degli ultimi tempi, quelli con cui abbiamo visto l’attrice, radiosa, calcare red carpet e prendere parte ad eventi ufficiali.

“Paper Tiger”, di cosa parla il nuovo thriller con Scarlett Johansson

Come il clamoroso cambio look ha confermato, vedremo Scarlett Johansson affiancare Miles Teller e Adam Driver in Paper Tiger, ultimo progetto di James Gray.

Fonte: Getty Images

Le riprese hanno avuto inizio proprio in questi giorni, in New Jersey, una volta smorzato il fitto chiacchiericcio circa i cambiamenti attuati in seguito alla rinuncia al progetto di Anne Hathaway e Jeremy Strong. In merito alla trama del nuovo crime thriller non si sa molto, ma in molti lo descrivono come come una storia intensa e grintosa: al centro delle vicende ci sono due fratelli, intenti nel realizzare il sogno americano. Presto, i due rimangono però invischiati nella ragnatela intessuta dalla mafia russa. Mentre cercheranno di farsi strada in un mondo fatto di corruzione e violenza, i protagonisti e la loro famiglia si ritroveranno ad essere brutalmente terrorizzati e vedremo il loro legame vacillare ed il tradimento, in passato totalmente impensabile, farsi pian piano un’opzione vagliabile.