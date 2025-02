Kim Kardashian, il look argentato attillatissimo al SNL50. Blake Lively presente (e bellissima)

Il Saturday Night Live ha compiuto 50 anni e questa è stata per le star l'occasione perfetta per sfoggiare notevoli mise: a brillare di più sono state Kim Kardashian e Blake Lively

Nella serata di domenica il celebre Saturday Night Live ha festeggiato il suo cinquantesimo anniversario di produzione di spettacoli comici dal vivo: l’istituzione newyorkese, da sempre un rifugio per star, comici e artisti musicali, ha ospitato per l’occasione molti di loro riuniti in vista dello speciale – della durata di ben tre ore -trasmesso dalla NBC, intitolato SNL50: The Anniversary Special.

L’attesissimo evento si componeva di un mix di sketch dal vivo, spettacoli musicali e tributi alla lunga e vivace storia dello show, con numerose celebrities agghindate di tutto punto a farvi da pubblico. Tra chi ha brillato un po’ più di altri vi sono state senza dubbio Kim Kardashian e Blake Lively.

Kim Kardashian in argento al SNL50: il look da capogiro nel dettaglio

Il Saturday Night Live ha compiuto cinquanta anni. L’anniversario del tv show statunitense, che da sempre intrattiene il pubblico grazie ai suoi esilaranti sketch comici, ha visto riunito a festeggiare a New York un ricchissimo parterre di celebrità mentre a Londra si tenevano i BAFTA 2025.

Ed è così che il tappeto rosso della Grande Mela si è fatto ancora una volta sfilata di look estrosi ed all’insegna del lusso più sfrenato, prontissimi a mettere in discussione e rimpinguare al contempo la lista di tendenze del momento.

Ebbene, sotto lo sguardo attonito del suo ex Pete Davidson – ma anche di tutti gli altri – Kim Kardashian si è presentata al SNL50 in una mise a dir poco impossibile da ignorare: a distanza di più di due anni dalla loro rottura, sembra essere stato questo il primo evento pubblico ad averli visti contemporaneamente nello stesso luogo. L’ex coppia aveva iniziato a frequentarsi proprio in seguito alla conduzione dell’imprenditrice del Saturday Night Live, fino alla separazione avvenuta nell’agosto del 2022.

Il look incriminato vedeva protagonista un lungo e fasciante abito metallizzato color argento a mettere in risalto la clessidra perfetta della star, con tanto di vertiginoso spacco posteriore. Argento anche le mules, mentre una piega dalle onde morbide muoveva la chioma XL a scivolarle lungo la schiena.

Blake Lively e Ryan Reynolds insieme al SNL50: lei incanta sul red carpet

Della medesima nuance anche l’abito della bella Blake Lively, uscita per la prima volta dopo diverse settimane di silenzio in seguito alla notizia della chiacchieratissima disputa legale con Justin Baldoni.

L’attrice ha calcato il red carpet dell’SNL50 mano nella mano con l’inseparabile marito Ryan Reynolds, indossando uno splendido abito argentato dalla linea a sirena, completo di corsetto prezioso, adorno di un fitto decoro di diamanti e perle, ed applicazioni floreali 3d. Argento anche i sandali ed i gioielli.

A completare il tutto in sofisticatezza ci pensavano poi un make-up soft e naturale, luminoso quasi quanto l’abito, ed una cascata di soffici onde divise da scriminatura laterale (esattamente come le ultime tendenze capelli comandano).