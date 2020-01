Sanremo, Georgina Rodriguez è arrivata e alloggia in un hotel 3 stelle

editato in: da

Sanremo 2020, tutte le donne di Amadeus

Georgina Rodriguez sarà a Sanremo. Ormai è ufficiale: la compagna di Cristiano Ronaldo è sbarcata in Italia ed è pronta a prendere parte alla kermesse condotta da Amadeus. Nonostante le indiscrezioni che avevano annunciato un forfait, la modella è arrivata in Liguria ed è pronta a salire sul palco dell’Ariston.

Secondo quanto rivela TgCom24, Georgina, lontano dallo stereotipo di diva, avrebbe scelto per il suo soggiorno un hotel a 3 stelle che si trova a poca distanza dal teatro in cui si svolgerà il Festival di Sanremo. Oltre alla Rodriguez, accanto ad Amadeus ci saranno tantissime altre donne, da Diletta Leotta alle giornaliste Rai, Emma D’Aquino e Laura Chimenti, passando per Sabrina Salerno, Rula Jebreal e Antonella Clerici. Attesissime pure Francesca Sofia Novello, la star albanese Alketa Vejsiu e Mara Venier.

Ventisei anni e una carriera in ascesa, Georgina è una delle influncer più potenti di Instagram. Compagna di Cristiano Ronaldo e madre di sua figlia Alana Martina, secondo alcune indiscrezioni avrebbe sposato il calciatore qualche mese fa in gran segreto. Appassionata di moda ed ex ballerina, prima di incontrare lo sportivo lavorava come commessa in una boutique di Prada.

Poi il colpo di fulmine con Ronaldo e un amore che dura ancora oggi. Non è ancora chiaro cosa accadrà sul palco dell’Ariston e cosa farà Georgina. Di certo tutti gli occhi sono puntati sulla modella e la scelta di soggiornare in un hotel a 3 stelle ha già colpito positivamente.

“Avere un compagno tanto famoso non è facile, ma non lo cambierei per nulla al mondo – aveva confidato la Rodriguez qualche tempo fa – quello che provo per lui è più forte di qualunque altra cosa e di qualunque tipo di pressione. Insieme siamo più forti e c’è un’ammirazione reciproca”.

“Il nostro primo incontro è stato nel negozio di Gucci di Madrid dove lavoravo come commessa – aveva raccontato – e qualche giorno dopo ci siamo rivisti a un altro evento del brand e abbiamo cominciato a parlare in un’atmosfera più rilassata, al di fuori del mio ambiente di lavoro, e per tutti e due è stato amore a prima vista”. E c’è da scommettere che sarà proprio Ronaldo il primo a fare il tifo per lei a Sanremo.