Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati: nozze segrete in Marocco

Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati. Secondo alcune indiscrezioni diffuse da Novella 2000, le nozze sarebbero state celebrate in Marocco in gran segreto. La modella e il calciatore si sarebbero giurati amore eterno durante una cerimonia blindata e molto ristretta, sfuggendo così all’attenzione dei media.

A confermare l’indiscrezione ci sarebbero numerosi indizi. Prima di tutto l’errore di Georgina che, durante un evento pubblico, si sarebbe riferita a Ronaldo chiamandolo “mio marito”. Non solo, un amico di CR7 ha riferito che lo sportivo qualche settimana fa sarebbe volato a Madeira per chiedere ai suoi legali di modificare il testamento, inserendo anche Georgina fra le persone autorizzate a gestire i suoi beni.

La coppia è legata ormai da diversi anni e sembra molto felice. Nel novembre del 2017 Georgina ha dato alla luce Alana Martina, nata dall’amore per il calciatore. Ronaldo ha altre tre figli: Cristiano Jr, arrivato nel 2010 e avuto da una donna di cui non ha mai svelato l’identità, ma che gli ha lasciato la custodia esclusiva, e i gemelli Eva e Mateo, venuti al mondo grazie a una madre surrogata nel 2017.

Georgina ha da subito creato un legame speciale con i figli di Ronaldo e insieme formano una splendida famiglia allargata. Ex ballerina e indossatrice, la Rodriguez lavorava come commessa in una boutique di Prada quando incontrò il calciatore. Era il 2016 e da allora la coppia non si è più separata. Da tempo si parlava di nozze, ma solo ora lo sportivo si sarebbe deciso a fare il grande passo, tenendolo segreto anche alla sua famiglia.

Il motivo? Secondo Novella 2000, Dolores Aveiro, la madre del campione, pur accettando Georgina, sarebbe stata contraria al matrimonio. La donna ha sempre avuto un forte ascendente su Ronaldo e sarebbe stata spesso severa con le sue compagne. Basti pensare che, in base ad alcune indiscrezioni, sarebbe stata proprio lei a contribuire all’addio fra Cristiano e Irina Shayk.

I tabloid inglesi in passato hanno raccontato di una lite scoppiata fra la modella e il calciatore a causa dell’assenza di lei al 60esimo compleanno della signora dos Santos, che non l’avrebbe presa affatto bene.