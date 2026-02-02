Samira Lui batte Laura Pausini: Santarcangelo è ai suoi piedi (e non solo)

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Samira Lui è la donna del momento. Capace persino di battere una star internazionale come Laura Pausini. Complice il successo de La Ruota della Fortuna, che ogni sera la porta nelle case di oltre cinque milioni di italiani, la soubrette italo-senegalese ha saputo ritagliarsi uno spazio di prim’ordine. E il suo presente è più luminoso che mai.

Samira Lui regina del Carnevale: “Più amata di Laura Pausini”

Samira Lui ha conquistato il cuore degli spettatori con la sua bellezza e naturalezza e in poco tempo è riuscita ad ottenere pure il titolo di “regina del Carnevale” .

Stando a quanto riporta Alberto Dandolo su Dagospia, negli ultimi tempi la 27enne è stata contesa dai Carnevali più importanti d’Italia, da Cento a Viareggio, per il ruolo di madrina.

A spuntarla è stato il Carnevale di Santarcangelo di Romagna, piccolo gioiello in provincia di Rimini, che è riuscito a “scipparla” ai più blasonati concorrenti. E mai scelta si è rivelata più azzeccata.

La giornata inaugurale del Carnevale ha visto Samira catturare l’attenzione di una folla da record: oltre diecimila persone hanno affollato le vie del borgo per applaudirla, seguirla tra le sfilate e ricevere i suoi saluti calorosi.

Bambini e adulti si sono accalcati per un selfie o un autografo: la bellezza e il carisma di Samira come un magnete, capace di trasformare l’evento in una festa memorabile.

“La nostra Samira è la regina del popolo”, ha raccontato al portale di D’Agostino uno degli organizzatori, con entusiasmo palpabile. “Qui è più amata persino della nostra corregionale Laura Pausini!”, ha aggiunto.

Una dichiarazione che racconta non solo l’affetto del pubblico, ma anche la capacità della showgirl di incarnare uno spirito leggero, gioioso e autentico, perfetto per un Carnevale che è tradizione ma anche spettacolo moderno.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ormai lanciatissima nello showbiz, ha saputo fondere eleganza e spontaneità, regalando un’immagine di sé accessibile ma al tempo stesso scintillante.

Tra un giro di saluti e l’altro, ha sfilato tra la folla con una sicurezza disarmante, distribuendo sorrisi e abbracci, senza mai perdere quel fascino che la rende unica.

E ha raccontato: “Sono molto affezionata al Carnevale. Fin da bambina tutti gli anni chiedevo a mia mamma di farmi un costume. Me lo cuciva con le sue mani. La mia maschera preferita era Biancaneve”.

Samira Lui è la donna del momento grazie a La Ruota della Fortuna

Tra coriandoli, maschere e applausi, il Carnevale di Santarcangelo è diventato, per una giornata, la passerella personale di Samira Lui, e il pubblico non ha potuto fare altro che inchinarsi davanti alla sua presenza.

Un trionfo di stile, charme e calore umano che consacra la soubrette come regina dello spettacolo italiano. La donna del momento in tv ma pure lontana dalle telecamere. Apprezzata e amata oltre lo schermo dal Paese reale.

“Mi voglio godere questo momento, ci sono un sacco di persone che mi vogliono bene e anche chi non me ne vuole. L’importante è non farci frenare dagli altri, nell’inseguire i propri sogni”, ha fatto sapere lei al settimanale Oggi.

Ma Samira non è solo la madrina perfetta: è un fenomeno tv capace di illuminare qualsiasi palco. Per la Lui un presente sfavillante e un futuro che, molto probabilmente, non è da meno: il resto è tutto da scrivere.