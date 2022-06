Sabrina Ghio mostra la pancia dopo il parto e sfida tutti i pregiudizi

Fonte: IPA Sabrina Ghio mostra il corpo dopo il parto, il suo messaggio

Parola d’ordine normalizzare: sempre più i social stanno diventanto un luogo all’interno del quale trasmettere messaggi inclusivi, di accettazione e amore verso se stessi e per come si è. Ed è quello che ha fatto Sabrina Ghio, che ha mostrato la pancia dopo il parto e ha sfidato tutti i pregiudizi.

Perché anche se la strada per amarsi ed essere liberi senza giudizi è stata intrapresa da molti, c’è ancora chi non perde l’occasione per giudicare, dare consigli non richiesti e puntare il dito.

Sabrina Ghio, il corpo dopo il parto e il suo messaggio

Due scatti, sono quelli che Sabrina Ghio ha pubblicato sul suo account Instagram e che la vedono ritratta di profilo mentre mostra il suo corpo dopo il parto. Il 7 giugno, l’ex tronista di Uomini e Donne e ballerina di Amici, ha dato alla luce Mia: un traguardo importante dopo un periodo che ha messo lei e il compagno Carlo duramente alla prova.

Sabrina Ghio è una combattente, lo ha dimostrato più volte, anche raccontando a cuore aperto le sue emozioni, senza paura e senza riserve.

E adesso ha deciso di rifarlo, mostrando il suo corpo, ma anche esprimendo il suo punto di vista: una sfida verso i pregiudizi, verso tutti coloro che hanno fatto commenti non richiesti.

A corredo delle due immagini si possono leggere le sue parole, pensieri nei quali in molti si possono rispecchiare e trovare un’affinità.

“Alt!!! So già cosa mi scriverete: “ma se stai già benissimo, smettila!” Oppure “vabbè la solita che vuole darci la lezione”… beh invece vorrei parlarvi come ormai faccio da anni, da amica, da confidente, da sostenitrice delle donne… – si legge nel lungo post – In questa seconda gravidanza, tanto sognata, ardentemente voluta, e con le unghie e con i denti strappata alle tante peripezie che non sempre mi hanno fatta stare tranquilla come avrei dovuto, sono state tante le cose che non avrei voluto sentirmi dire e che invece da bocche indiscrete mi sono state dette… Una tra tante “ora però che sei più grande è difficile perdere i kg della gravidanza, devi stare attenta, non hai più quell’età lì”… Boccone amaro? Si! E poi pensavo… Ci interessano davvero le opinioni non richieste? NOOO…”.

Poi Sabrina Ghio ha aggiunto: “Ecco appunto, non deve importarci ciò che dicono le persone, deve importarci solo l’opinione di chi ci ama e di chi con noi condivide i momenti… Questa è la mia pancia dopo un giorno dal parto e dopo quasi 10 giorni dal parto naturale, qualcuno dirà “eccone un’altra che vuole farci la lezione”, io sapete invece cosa vi dico? – ha sottolineato – Fregatevene e parliamone, è importante parlare di accettazione, del rispetto del tempo per se stesse, per noi stesse. Non smetterò mai di parlarne a meno che un giorno non vedrò tutte le donne solidali e unitamente convinte che ognuna ha i suoi tempi, ognuna ha la proprie priorità ed esigenze e soprattutto ognuna di noi è libera di fare ciò che vuole nel rispetto del prossimo… ora torno da Mia che questa pancia adesso un po’ molle e sformata l’ha amata dal primo momento, proprio come me”.

Sabrina Ghio, l’accettazione di sé e le sue battaglie

Accettazione, rispetto dei propri tempi, solidarietà femminile sono alcune delle tante tematiche che Sabrina Ghio ha voluto affrontare nel suo post. Ma non è stata l’unica a volersi mostrare dopo il parto, Clizia Incorvaia, Ashley Graham sono solo due dei nomi di donne famose che hanno deciso di pubblicare degli scatti verità, per veicolare messaggi importanti.

Sabrina Ghio alla nascita di Mia è arrivata sfidando tante difficoltà, come lei stessa ha fatto intendere nel post. Tre aborti spontanei, la malattia.

Ora la gioia, meritata, di un nuovo inizio, di un nuovo capitolo della vita. “Adesso ci sentiamo completi” aveva scritto per annunciare l’arrivo della seconda figlia. E la felicità e l’amore sono palpabili.