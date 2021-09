Sabrina Ferilli cambia look: il taglio da copiare (che la rende splendida)

editato in: da

Vip e cambi look: tutti i tagli e i colori da copiare

Sabrina Ferilli ha cambiato look, scegliendo un taglio di capelli di super tendenza che tutte dovremmo copiare. La bellissima attrice ha sfoggiato la sua nuova pettinatura su Instagram, dicendo addio alla lunga chioma castana che da anni la accompagnava.

Già dall’inizio dell’estate la Ferilli aveva abbandonato la colorazione scura per ravvivare i suoi capelli con dei riflessi biondo miele che danno ancora più luminosità al suo volto, come aveva mostrato negli scatti dei mesi precedenti. E adesso si è concessa un taglio scalato e dal sapore anni novanta che la rende semplicemente splendida. Riga centrale e onde morbide che le incorniciano il viso: sono queste le caratteristiche di uno stile versatile che può donare a tantissime di noi.

Per la Ferilli il tempo non sembra passare: con i suoi 57 anni compiuti lo scorso giugno, non ha mai abbandonato la vena autoironica che la contraddistingue, tanto da accompagnare lo scatto sul suo profilo Instagram a una battuta divertente: “Settimana croccante, già si parte in chiaro… perché a diventare neri c’avremo tempo!”. Ovviamente lo scatto ha fatto il pieno di like e commenti, con centinaia di complimenti rivolti alla bellezza e alla simpatia dell’attrice.

È il segreto del suo successo: essere amata dal pubblico (soprattutto quello femminile) che ne apprezza la genuinità e la capacità di mettersi in gioco. Sempre pronta a mostrarsi senza filtri e artifici, l‘attrice romana da quando ha aperto il suo profilo Instagram non ha mai nascosto il suo aspetto, fotografandosi al mare o mentre fa colazione, sorseggiando una tazza di caffè.

La Ferilli è reduce dal successo della fiction Svegliati amore mio per la regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, in cui ha interpretato Nanà, una donna dal carattere forte e con un grande senso di giustizia. E precedentemente aveva lavorato con gli stessi registi per la miniserie L’amore strappato. Tra poco invece la rivedremo come rappresentante della giuria popolare nella prossima edizione del talent show di Canale 5 Tu Si Que Vales, che andrà in onda dal prossimo 18 settembre: una nuova stagione che promette di essere scoppiettante come le precedenti, con tantissimi siparietti insieme all’amica di sempre Maria De Filippi.