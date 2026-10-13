Ron, ancora problemi di salute: “Si prolunga il periodo di inattività”

IPA Il cantautore Ron

Ron deve ancora stare a riposo. Come si apprende dai suoi profili social, il cantautore è costretto a prolungare la sua lontananza dalle scene, destando non poca apprensione tra i fan che attendevano con ansia il suo ritorno sul palco. Dopo mesi trascorsi a curare una forma virale recidivante, Ron adesso deve dare priorità alla salute.

Il comunicato su Instagram

A fare chiarezza sulla situazione è una nota condivisa pubblicamente su Instagram: “Si prolunga il periodo di inattività per problemi di salute. Lo stato di salute di Ron non gli consente di riprendere ad oggi l’attività live e in studio”. Nelle scorse settimane il musicista ha intensificato i controlli diagnostici e le terapie prescritte, ma il recupero clinico richiede tempi sensibilmente più dilatati del previsto”, si legge.

“La forma virale che lo aveva colpito e che, da inizio estate, l’ha costretto a fermare l’attività artistica, nel periodo di convalescenza ha avuto ripercussioni sul suo benessere psicofisico, in particolare sul piano psicologico ha prodotto fragilità emotive – prosegue il comunicato -. Tutto ciò condiziona la sua quotidianità e non gli permette di ricominciare a fare quello che ama più di ogni altra cosa, ovvero suonare, cantare e incontrarvi ai suoi concerti. Vi terremo aggiornati… intanto continuate a scrivergli come state facendo!”.

Lo stop estivo dopo il lancio di Vite parallele

Si estende, dunque, la pausa di Ron – pseudonimo di Rosalino Cellamare – iniziata già lo scorso luglio, quando una ricaduta infettiva lo aveva costretto ad annullare l’intero tour estivo, mettendo in conto uno stop di circa 6 mesi in via cautelativa. I medici curanti avevano giudicato i concerti all’aperto incompatibili con le terapie in corso, portando alla cancellazione di date prestigiose come quella con l’Orchestra Sinfonica a Sanremo e la serata al Festival Internazionale di Mezza Estate a Tagliacozzo.

Una pausa forzata giunta proprio mentre l’artista rilanciava la propria produzione con il singolo Vite parallele, brano destinato a fare da traino a una ricca stagione dal vivo per celebrare la sua lunga e prolifica carriera.

Rimandate a data da destinarsi ogni sessione di registrazione e ogni apparizione pubblica, quindi, proprio come accaduto a colleghi come Claudio Baglioni – colpito da una polmonite interstiziale acuta che gli ha imposto di rimandare il tour al 2027 – e Roberto Vecchioni – costretto a fermarsi dopo un malore estivo e ulteriori problemi di salute, rinunciando ad alcune esibizioni (tra cui la data di Salerno del Premio Charlot). Quando il corpo impone una pausa, rallentare diventa un imperativo per il proprio bene.

Attorno al cantautore si è stretto forte il pubblico, che non ha perso occasione per circondarlo di affettuosi commenti a suo sostegno, invitandolo a non affrettare i tempi e ad ascoltare le proprie necessità fisiche ed emotive. Per il momento non è stata indicata una data ufficiale per il suo ritorno sul palco.