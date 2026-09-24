Roberto Vecchioni non sta bene, annullato il concerto del cantante a Salerno

Roberto Vecchioni si ferma ancora: annullato il concerto a Salerno per problemi di salute. Cosa è successo e le ultime notizie sul cantautore

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Ansa Roberto Vecchioni

Ore di apprensione per Roberto Vecchioni. Il cantautore, 83 anni, non sarà sul palco del Teatro Verdi di Salerno venerdì 25 settembre, dove era atteso per la XXXVIII edizione del Premio Charlot. A fermarlo sono stati problemi di salute sopraggiunti nelle ultime ore. Gli organizzatori parlano di “improvvisi e importanti motivi di salute”, senza aggiungere altri particolari. Una notizia che inevitabilmente preoccupa i fan, soprattutto dopo il difficile periodo vissuto dall’artista nei mesi scorsi.

Come sta Roberto Vecchioni e cosa è successo

L’appuntamento era fissato per le 21. Roberto Vecchioni avrebbe dovuto tenere il suo concerto e ricevere il premio Grandi Protagonisti dello Spettacolo, uno dei riconoscimenti previsti dalla manifestazione salernitana. Poi l’annuncio arrivato alla vigilia dell’evento.

“Purtroppo il concerto non potrà aver luogo a causa di improvvisi e importanti motivi di salute“, hanno comunicato gli organizzatori del Premio Charlot, inviando al cantautore “i più calorosi ed affettuosi auguri di una rapida e completa guarigione”.

Non sono state fornite indicazioni precise sulla natura del problema. Ma secondo quanto riferito dall’entourage dell’artista, le sue condizioni non desterebbero particolare allarme. Per questo restano confermati – almeno per ora – i prossimi concerti: il 28 settembre al Teatro Dal Verme di Milano e il 30 settembre al Teatro Brancaccio di Roma.

Ma sarà solo il tempo, e più precisamente i prossimi giorni, a chiarire se Vecchioni potrà rispettare gli impegni già fissati o se sarà necessario un ulteriore periodo di riposo per riprendersi del tutto.

Il malore dei mesi scorsi e il lungo periodo lontano dal palco

La cancellazione del concerto riporta inevitabilmente l’attenzione sui problemi di salute affrontati recentemente da Vecchioni. Nei mesi scorsi il cantautore aveva raccontato di essere stato colpito da un malore mentre guardava una partita dell’Inter. Ne era seguito un periodo complicato, trascorso in parte in ospedale e lontano dalle scene. Aveva però preferito non svelare troppo sulla vicenda, complice anche la sua grande riservatezza.

“Sono stato tanto in ospedale, i mesi sospesi sono catastrofici; per riprendersi ci vuole un casino di tempo”, si era limitato a raccontare l’artista. Uno stop che aveva avuto conseguenze anche sul lavoro: “Avevo cominciato il disco e l’ho lasciato a metà. Fino a 82 anni era andata bene, due tumorini. Ho un carattere forte, adesso è più difficile”, aveva detto.

Prima dell’estate le condizioni erano migliorate e l’autore di Luci a San Siro era tornato progressivamente alla sua attività e agli spettacoli dal vivo. Non era mancato, poi, al matrimonio della figlia Francesca. Per questo il nuovo forfait, arrivato improvvisamente, ha generato un certo allarmismo.

Enrico Brignano al posto di Roberto Vecchioni

A Salerno, intanto, lo spettacolo andrà avanti. La direzione del Premio Charlot ha modificato il programma in extremis per non cancellare l’appuntamento del 25 settembre.

Ad aprire la serata sarà la Montecarlo Big Band, con un repertorio che attraverserà swing, jazz e grandi classici riarrangiati per orchestra. Successivamente toccherà a Enrico Brignano, chiamato a raccogliere il testimone di Vecchioni. Il comico e attore romano porterà al Teatro Verdi il suo repertorio fatto di monologhi, ironia e osservazione del costume italiano.