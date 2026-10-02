Roberto Vecchioni e l’ultimo concerto: “Statemi vicino, non canterò per mesi”

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IPA Roberto Vecchioni

Sono parole cariche di emozione quelle che Roberto Vecchioni ha rivolto al suo pubblico durante l’ultimo concerto andato in scena al Teatro Brancaccio di Roma. L’artista 83enne si è raccontato con estrema sincerità, parlando dei suoi problemi di salute e del suo futuro.

Roberto Vecchioni e l’ultimo concerto: le parole emozionanti

Lo scorso 25 settembre, Roberto Vecchioni aveva annullato il concerto previsto a Salerno per via di “improvvisi e importanti problemi di salute”. Poco dopo aveva rassicurato i fan, spiegando: “Alla mia età succede che a volte il fisico richieda una pausa”.

Tornato sul palco del Teatro Brancaccio a Roma, Vecchioni ha spiegato: “Statemi vicino. Mille di qua e mille di là – ha detto ai fan, accorsi per ascoltare la sua musica, ma anche le riflessioni sull’attualità -, perché io sono molto emozionato dopo mesi e mesi che non canto. E questa forse sarà l’ultima volta perché per altrettanti mesi non potrò cantare”.

“Per me questa è una bellissima serata – ha aggiunto Vecchioni, visibilmente emozionato -, non ci avrei rinunciato per niente al mondo perché quando sarei dovuto venire qui un po’ di tempo fa ero in ospedale, con un tubo dentro la gola. E oggi che sono ancora convalescente ma anche tosto ho rimediato alla mia colpa tornando da voi”.

I problemi di salute di Roberto Vecchioni

A marzo del 2025, Roberto Vecchioni aveva annullato il concerto previsto al Teatro Brancaccio di Roma a causa di alcuni problemi di salute. “Ero conciato malissimo – le sue parole -. A un’infermiera un giorno ho chiesto: “Sto per morire?”. E lei: “Eh, prima o poi tutti dobbiamo morire”. Al che io ho sbottato: “Bella risposta del c***o!”.

Il 23 settembre 2026 aveva tenuto a Milano un concerto in cui aveva invitato i medici che l’avevano curato, fra cui c’eran quattro cardiologi: “Tre erano contrari a che io cantassi, il quarto invece pensava che avrei potuto farcela. E io ho seguito lui perché era il più simpatico e perché sono convinto che ciò che conta sia l’intenzione, il contenuto e non la forma”.

Dopo una lunga assenza dal programma di Massimo Gramellini, In altre parole, Vecchioni era tornato in tv, spiegando di essere stato male. A curarlo un gruppo di cardiologi che erano stati provvidenziali, ma la convalescenza si era rivelata difficile e lunga.

“Per riprendersi ci vuole un casino di tempo – aveva spiegato l’artista -. Avevo cominciato il disco e l’ho lasciato a metà. Fino a 82 anni era andata bene, due tumorini. Ho un carattere forte, adesso è più difficile”.

Classe 1943, Vecchioni è originario di Carate Brianza, in provincia di Monza e Brianza. Insegnante, poeta, paroliere, scrittore e cantautore, ha segnato per sempre la storia della musica italiana, vincendo numerosi premi e diventando un simbolo per tanti.

Nel 2003 il cantante aveva subito una operazione al polmone per asportare una massa, in seguito era stato operato per un tumore al rene. Poco dopo gli era stato diagnosticato un tumore alla vescica, anche quello asportato chirurgicamente.

All’età di 45 anni, mentre si trovava in Sicilia, Vecchioni era stato colpito da un’ischemia cardiaca ed era stato ricoverato all’Ospedale Cannizzaro di Catania. L’episodio aveva spinto l’artista a cambiare radicalmente il suo stile di vita, effettuando anche dei controlli periodici.