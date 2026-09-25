Roberto Vecchioni sul concerto annullato: “Dispiaciuto, alla mia età succede”

ANSA Roberto Vecchioni

C’è una dolcezza rara nel modo in cui Roberto Vecchioni si racconta, anche nei momenti di difficoltà. La notizia della mancata partecipazione all’evento previsto il 25 settembre al Teatro Verdi di Salerno, nel corso del quale avrebbe dovuto esibirsi, ha destato apprensione nei tanti fan che attendevano di ascoltarlo dal vivo. È proprio nel nome del rapporto con il suo pubblico che Vecchioni ha deciso di spendere qualche parola in merito, rassicurando tutti con il suo consueto garbo e ricordando quanto sia importante ascoltare il proprio corpo, specialmente quando gli anni avanzano.

Le parole di Roberto Vecchioni

“Sono veramente dispiaciuto di non poter essere a Salerno per il Premio Charlot – scrive Roberto Vecchioni in un post su Instagram -. Come tutti sanno amo la vostra città e il suo teatro. Purtroppo alla mia età succede che a volte il fisico richieda una pausa che mi auguro sia più breve possibile”.

Nessun allarmismo, ma la serena consapevolezza di chi accetta la propria età e i ritmi imposti dal corpo: “Spero infatti di tornare presto in un’altra occasione per incontrare il vostro meraviglioso pubblico. Un abbraccio e buon premio”, conclude ribadendo l’affetto e la stima verso la città e l’evento che erano pronti a ospitarlo.

La performance di Vecchioni era prevista, infatti, nell’ambito della 38esima edizione del Premio Charlot, rassegna in cui atteso per ricevere il premio speciale “Grandi Protagonisti dello Spettacolo”. Gli organizzatori hanno comunicato immediatamente la cancellazione del concerto, parlando di “improvvisi e importanti problemi di salute” e augurando all’artista milanese una pronta guarigione.

Immediata la risposta dei social, con tantissimi messaggi di vicinanza e incoraggiamento indirizzati al “Professore”, amato trasversalmente da più generazioni, anche dai giovanissimi. Spesso ci sentiamo costretti a sforzarci nel nome della produttività, senza concederci una tregua, ma Roberto Vecchioni ci ricorda che bisogna riconoscere i propri limiti fisici, senza alcun timore. Il rispetto per la propria salute deve venire prima di tutto.

I problemi di salute degli ultimi anni

Vecchioni non ha mai nascosto le complesse prove fisiche affrontate negli ultimi anni. Ricordiamo, ad esempio, i delicati interventi oncologici e, la scorsa estate, il breve ricovero per un malore che aveva temporaneamente rallentato la lavorazione del suo nuovo album. Anche nel mese di marzo ben 4 tappe del tour Tra il Silenzio e il Tuono erano state rinviate per motivi di salute.

Mentre a maggio assisteva a una partita di calcio dell’Inter, inoltre, era stato colpito da un malore improvviso che ne aveva richiesto il tempestivo ricovero e un delicato intervento cardiochirurgico. Episodio che lo aveva costretto a circa 4 mesi di stop, con una complessa terapia farmacologica.