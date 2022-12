Roberto Bolle ha perso la testa per lui: ecco 5 cose che non sapete di Daniel Lee

Fonte: IPA/Getty Images Daniel Lee e Roberto Bolle, la storia

Tutti noi conosciamo – e ammiriamo – il ballerino Roberto Bolle, tra i più famosi in Italia e nel mondo, il cui nome è destinato a entrare nella storia per rimanerci. Ma, oltre alla carriera imponente, non sappiamo molto su Bolle, perché ha sempre protetto la sua vita privata, come è giusto che sia. Negli ultimi anni al suo fianco, tuttavia, c’è lo stilista Daniel Lee: fotografati insieme nel 2020, a confermare la relazione è stato Vogue, definendo Bolle come il partner di Lee.

Chi è Daniel Lee, il partner di Roberto Bolle

Non è un nome nuovo, tutt’altro: per gli appassionati di moda, infatti, Daniel Lee è a dir poco una leggenda. Si è fatto strada in un mondo difficile, quello della moda. Stilista britannico, nato a Bradford il 22 gennaio 1986, ha lavorato in qualità di direttore creativo di Bottega Veneta dal giugno 2018 al novembre 2021 e nel 2022 è stato nominato direttore creativo di Burberry. Cresciuto a Bradford, il padre faceva il meccanico, mentre la madre era una impiegata.

Gli studi di Daniel Lee

Nel corso della sua carriera ha avuto modo di collaborare con brand d’eccezione, tra cui Margiela, Balenciaga e Donna Karan, fino all’arrivo a Bottega Veneta, dove Daniel Lee si è fatto conoscere per il suo grande attaccamento al lavoro e per i valori creativi che lo hanno sempre contraddistinto. Del resto, ha studiato presso il Central Saint Martins College of Art and Design, una delle scuole di moda più prestigiose, dove è stato definito come un enfant prodige.

Il suo impatto nel mondo della moda

A Daniel Lee va il merito di avere disegnato una delle borse più vendute nella storia di Bottega Veneta, ovvero la Pouch clutch bag. La sua influenza in questo settore è enorme, infatti è stato definito come L’Uomo delle Meraviglie della Moda da Harper’s Bazaar.

Come è nata la storia d’amore con Roberto Bolle

“La mia vita privata, ossia lo spazio oltre al palco, quando il sipario si chiude, per me è molto importante e personale. Ho provato sempre a custodirlo in maniera gelosa”, le parole di Roberto Bolle affidate alle pagine di Vanity Fair in occasione di un’intervista restituiscono un ritratto intimo del ballerino, che non ha mai voluto svelare tanto del suo privato.

La prima volta in cui Bolle e Daniel Lee sono stati sorpresi insieme risale al 2020: i fotografi di Chi li hanno fotografati in barca. La frequentazione è continuata, e sono stati anche visti a Venezia tra Murano e Burano, e anche in Costiera Amalfitana. A confermare la relazione tra i due è stato Vogue: “Quando Lee non lavora trascorre il tempo con il partner Roberto Bolle. Vanno alla Royal Opera House a vedere il balletto”.

Le curiosità su Daniel Lee

Sulla vita privata di Daniel Lee – proprio come nel caso di Bolle – si conosce ben poco. Si dedica al suo lavoro per la maggior parte del tempo, parla il francese e ha anche seguito delle lezioni di italiano. Molto riservato, quasi schivo, lui stesso ha ammesso di sentirsi più a suo agio “dietro le quinte”. Una personalità di certo molto compatibile con lo stile di vita di Bolle.