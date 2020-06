editato in: da

Roberta Morise commenta l’addio a I Fatti Vostri su Instagram. Ormai è ufficiale: la conduttrice non sarà nella prossima edizione dello show con Giancarlo Magalli. In un’intervista a Vero Tv, Roberta ha raccontato il suo percorso nella trasmissione con positività e garbo, come nel suo stile. “Questo programma ha rappresentato per me una scuola di televisione – ha rivelato -. Io sono notoriamente pigra, perciò è stato come andare in palestra, allenarsi con costanza tutti i giorni e godere dei risultati ottenuti. Una trasmissione quotidiana ti dà il privilegio di entrare tutti i giorni nelle case degli italiani”.

La presentatrice ed ex compagna di Carlo Conti, ha poi rivelato di aver creato un ottimo rapporto con Giancarlo Magalli. “Lui e Michele Guardì sono due autorità in ambito televisivo – ha spiegato -. Hanno scritto alcune delle pagine più importanti della storia della nostra televisione. Accanto a loro mi sono sempre sentita come un’alunna fortunata e desiderosa di imparare sempre di più”. Su Instagram la showgirl ha postato uno scatto fatto proprio sul set de I Fatti Vostri. “Perché ciò che è importante non è quello che è successo, ma quello che succederà”, con gli hashtag #theend e #arrivederci.

Secondo alcune indiscrezioni presto al timone de I Fatti Vostri accanto a Magalli potrebbe arrivare Samanta Togni, ex volto di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Il futuro di Roberta invece sembra incerto anche se la conduttrice ha espresso la volontà di partecipare a Tale e Quale Show. “Tale e Quale è un talent che mi piace molto – ha svelato – e che consente a chi vi partecipa di esprimere e mostrare al meglio la propria versatilità artistica”.

Nei giorni scorsi anche Giancarlo Magalli era intervenuto riguardo l’addio della Morise a I Fatti Vostri. Il conduttore aveva respinto al mittente l’accusa di aver mandato via lui la collega. “Sapendo della mia amicizia con Roberta Morise e del mio dispiacere per la sua sostituzione a I Fatti Vostri il prossimo anno, sostituzione che non ho certo voluto io, riportano la notizia dicendo ‘Magalli colpisce ancora’ insinuando che sarebbe una mia decisione. Bugiardi e infami”, aveva tuonato su Facebook.