I Fatti Vostri, Magalli commenta l’addio di Roberta Morise

Roberta Morise non farà più parte del cast de I Fatti Vostri. Una decisione che ha procurato grande dispiacere nei fan della conduttrice e che ha sollevato anche qualche pettegolezzo. In molti, infatti, si chiedono chi sarà colei che prenderà il suo posto nella prossima stagione e, soprattutto, i motivi che hanno portato alla sua sostituzione.

Che Roberta Morise non affiancherà più Giancarlo Magalli nella conduzione de I Fatti Vostri è, ormai, ufficiale. E, nonostante i due abbiano sempre dimostrato di essere in ottimi rapporti, non sono mancate insinuazioni sul fatto che c’entrasse proprio il celebre conduttore nella decisione di sostituire la collega.

A smentire categoricamente questa ipotesi proprio Giancarlo Magalli, che ha perso le staffe e si è lasciato andare ad un post di sfogo su Facebook, accusando coloro che, alla notizia dell’addio della Morise a I Fatti Vostri, avevano scritto del suo possibile coinvolgimento:

Sapendo della mia amicizia con Roberta Morise e del mio dispiacere per la sua sostituzione a I Fatti Vostri il prossimo anno, sostituzione che non ho certo voluto io, riportano la notizia dicendo ‘Magalli colpisce ancora’ insinuando che sarebbe una mia decisione. Bugiardi e infami.

Insomma, Magalli, furente, se l’è presa con chi ha insinuato che sarebbe stato lui a non volere più al suo fianco la collega. D’altronde, le voci sulla precarietà dei loro rapporti erano già circolate in passato, tanto da costringerlo ad intervenire con una dichiarazione in diretta e prendere una posizione:

La nostra Roberta Morise – aveva affermato nell’ultima puntata de I Fatti Vostri – alla quale ho paura persino a dire buongiorno per timore che si scrivano cose non vere. Ce n’è sempre una. Robertina è un amore.

Se non ci sono più dubbi sul tipo di rapporto che c’è tra Roberta Morise e Giancarlo Magalli, molte sono, invece, le domande su chi sarà la prossima donna ad affiancare il conduttore a I Fatti Vostri. Secondo alcune indiscrezioni si potrebbe trattare di Samanta Togni, ex volto di Ballando con le stelle.

Roberta Morise, nel frattempo, si sta godendo delle meritate vacanze e, per ora, sembra non voler commentare la sua sostituzione. Quali saranno i suoi prossimi futuri?