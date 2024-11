Richard Gere cambia vita, dopo 7 anni negli Stati Uniti si trasferisce in Spagna con la moglie

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Richard Gere, icona del cinema internazionale, ha deciso di cambiare vita. Dopo sette anni trascorsi negli Stati Uniti con la moglie Alejandra Silva, l’attore 75enne ha annunciato il trasferimento della sua famiglia in Spagna. Una scelta dettata non solo dall’amore per Alejandra, ma anche dal desiderio di avvicinarsi alle radici culturali della moglie e di offrire un futuro più ricco di esperienze ai loro figli.

Una nuova casa per la famiglia Gere-Silva

Richard Gere e Alejandra Silva, 41 anni, hanno vissuto negli ultimi due anni in una lussuosa proprietà in Connecticut, acquistata nel 2022 per 10,8 milioni di dollari. Con sei camere da letto e undici bagni, la residenza era il luogo ideale per crescere i loro figli Alexander, 5 anni, e James, 4. Tuttavia, lo scorso ottobre, l’attore ha venduto la casa per 11 milioni di dollari, segnando la fine di un capitolo e l’inizio di un nuovo viaggio.

Madrid rappresenta per la coppia non solo un ritorno alle origini di Alejandra, ma anche una possibilità di immergersi nella vibrante cultura spagnola. “Per Alejandra sarà meraviglioso essere più vicina alla sua famiglia, ai suoi amici di sempre e alla sua cultura” ha dichiarato Gere in un’intervista a Vanity Fair España.

Il trasferimento è stato pianificato con cura, sottolineando il rispetto reciproco tra i due: “Lei è stata molto generosa nel trascorrere sei anni nel mio mondo, quindi è giusto che ora io gliene dedichi almeno altrettanti nel suo”.

Alejandra Silva: madre, moglie e custode delle tradizioni

Alejandra Silva, attivista e pubblicista spagnola, non ha mai nascosto l’importanza delle sue radici. Cresciuta in una grande famiglia spagnola, Alejandra ricorda con affetto le domeniche trascorse a tavola con decine di parenti, un’abitudine che vuole riprendere ora che è tornata nel suo Paese natale.

“Mia moglie è già impegnata a organizzare pranzi domenicali per 35 persone” ha scherzato Gere durante una recente apparizione al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Questa capacità di creare un ambiente accogliente e unire le persone è una qualità che Alejandra ha ereditato dalla nonna, scomparsa due anni fa, e che ora si riflette nel suo ruolo di madre e moglie.

Con una famiglia allargata che comprende anche i figli delle precedenti unioni – Albert, 11 anni, avuto da Alejandra con l’ex marito Govind Friedland, e Homer, 24 anni, figlio di Gere e Carey Lowell – il trasferimento a Madrid rappresenta una nuova opportunità per tutti di rafforzare i legami e celebrare le loro radici.

Uno stile di vita spagnolo per i figli

I due figli più piccoli della coppia, Alexander e James, sono cresciuti bilingue, un elemento che faciliterà il loro adattamento alla nuova vita in Spagna. Richard Gere si è mostrato entusiasta all’idea che i suoi bambini possano crescere immersi nella cultura e nella lingua spagnola: “I nostri figli sono bilingue, quindi prospereranno lì” ha dichiarato con orgoglio.

Madrid non sarà solo un luogo in cui vivere, ma anche un’opportunità per la famiglia di esplorare la storia, l’arte e le tradizioni spagnole. Per Richard, già innamorato del Paese, si tratta di un ritorno a una cultura che ammira profondamente. “Amo la Spagna e penso che il vostro stile di vita sia favoloso” ha detto durante un’intervista, elogiando l’ospitalità e la gioia di vivere degli spagnoli.

L’amore e il rispetto al centro della loro unione

La storia d’amore tra Richard Gere e Alejandra Silva è iniziata nel 2014, quando si sono incontrati in un hotel a Positano, proprio nel nostro Bel paese. Quattro anni dopo, si sono sposati in una cerimonia intima, dando il via a un matrimonio costruito sulla complicità e sul rispetto reciproco. La coppia condivide non solo una vita familiare, ma anche una forte dedizione alle cause umanitarie.

Durante le recenti interviste, Gere ha espresso la sua gratitudine per questa fase della vita: “Amo mia moglie. È incredibile, una grande madre. I nostri figli sono sani e felici, e questo è tutto ciò che conta”. Parole che rivelano un uomo che, nonostante il successo e la fama, ha scelto di mettere la famiglia al primo posto.