La star di Hollywood lascia gli Stati Uniti per trasferirsi in Spagna. Una scelta che Richard Gere ha fatto per amore

Una scelta fatta per amore. Per questo, Richard Gere ha venduto la sua prestigiosa villa a New Canaan, nel Connecticut, per 10,75 milioni di dollari. Un passo importante per l’attore, che ha deciso di trasferirsi in Spagna, paese d’origine della moglie Alejandra Silva. La proprietà, che Gere aveva acquistato per 10,8 milioni di dollari nel 2022 da Paul Simon ed Edie Brickell, è stata venduta a una cifra di poco inferiore rispetto al prezzo d’acquisto originale, evidenziando una piccola perdita per lui ma che riflette la volontà di cambiare residenza rapidamente.

Perché Richard Gere ha venduto la sua casa

La vendita della casa rappresenta un cambiamento significativo per Richard Gere e Alejandra Silva, che si sono sposati nel 2018 e hanno trascorso gli ultimi anni vivendo insieme negli Stati Uniti. La decisione di trasferirsi all’estero non è casuale: in un’intervista a Vanity Fair Spagna, Gere aveva espresso la volontà di avvicinarsi alla cultura e alla famiglia della moglie spagnola, spiegando che Silva, dopo anni passati in America, ha manifestato il desiderio di ritornare in Europa.

Alejandra, che ha un figlio di 11 anni, Albert, da un precedente matrimonio, e Gere, padre di un figlio adulto, Homer, da una relazione passata, vedranno ora riunite le loro famiglie in un nuovo capitolo di vita che permette loro di stare vicini ai genitori di lei, quindi ai suoceri dell’attore, in un Paese nuovo per lui ma che è pronto ad accoglierlo con tutti gli onori.

Com’è fatta la villa di Richard Gere

La villa di New Canaan, costruita nel 1938, è una dimora di lusso su una vasta proprietà di circa 32 acri, caratterizzata da dettagli architettonici d’epoca e immersa in un paesaggio naturale suggestivo. La residenza comprende sei camere da letto e undici bagni, una piscina, diversi giardini e un cottage per gli ospiti con tre stanze da letto.

Le dimensioni generose e il fascino storico della proprietà ne fanno un luogo unico, ideale per chi cerca privacy e un rifugio immerso nella natura. Sembra che Gere avesse inizialmente considerato di trasformare questa tenuta in una fattoria, un progetto che avrebbe potuto ulteriormente valorizzare la sua passione per gli spazi verdi e il contatto con la natura.

La scelta di mantenere una casa a New York

La coppia, che si è conosciuta nel 2014 presso l’Hotel Treville di Positano, ha sempre mostrato una forte intesa e un comune desiderio di costruire una famiglia solida. Silva, che ha elogiato Gere in più occasioni sui social, gli ha dedicato un post affettuoso al marito per il suo 75° compleanno, ricordando i loro undici anni insieme e l’amore che continua a crescere.

Per Gere, trasferirsi a Madrid non è solo una scelta dettata da esigenze familiari, ma anche da un sincero apprezzamento per la cultura spagnola. L’attore ha infatti dichiarato di amare la gioia e l’entusiasmo della gente spagnola, qualità che lo attraggono verso questo nuovo capitolo. Nonostante il suo spostamento in Europa, Gere continuerà a mantenere una casa negli Stati Uniti, in campagna vicino a New York. Questo gli permetterà di mantenere un legame con il suo Paese natale e di tornare negli Stati Uniti quando necessario, soprattutto per seguire i suoi tanti progetti lavorativi che lo tengono ancora molto impegnato.