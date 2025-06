Ascolti tv del 4 giugno, Julia Roberts perde con l’Isola che però non brilla

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Julia Roberts e Richard Gere su Rai 1 con Se scappi, ti sposo hanno sfidato Veronica Gentili che ha condotto su Canale 5 l’Isola dei Famosi. Mentre su Rai 3 Chi l’ha visto? ha tenuto banco con le novità sul delitto di Garlasco.

Per la rassegna “I mille volti di Julia”, Rai 1 ha mandato in onda la commedia, Se scappi, ti sposo, dove la Roberts è tornata a recitare accanto a Richard Gere dopo il grande successo di Pretty Woman.

Su Canale 5 Veronica Gentili ha condotto un’altra puntata dell’Isola dei Famosi. Mentre su Rete 4 a Fuori dal Coro si è dato ampio spazio a un’inchiesta sugli immigrati entrati in Italia sfruttando le tutele che spetterebbero ai rifugiati politici: tra i richiedenti, sembra, infatti, riescano a insinuarsi anche persone che non avrebbero diritto a questo status.

Chi l’ha visto? su Rai 3 si è occupato del delitto di Garlasco, dove gli inquirenti non escludono alcuna pista e hanno acquisito gli atti del processo inerente allo scandalo del Santuario della Bozzola. E si è tornati sulla morte di Liliana Resinovich: la Procura ha chiesto una serie di accertamenti, concentrandosi tra gli altri sul cordino che legava i sacchetti attorno al capo della donna e su quello che univa le tre chiavi ritrovate nella sua borsetta. Particolare attenzione anche su un braccialetto tagliato a cui Liliana teneva molto e che aveva regalato uguale anche alla cognata e alla nipote.

Su La7 Enrico Mentana ha condotto SÌ O NO, lo speciale del TgLa7 dedicato al Referendum dell’8 e 9 giugno. Tra gli ospiti il segretario generale della CGIL Maurizio Landini e Matteo Renzi, che si confronteranno su lavoro e Jobs act.

Su Rai 1 Se scappi, ti sposo incolla al piccolo schermo 1.936.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Canale5 l’Isola dei Famosi ha conquistato 1.728.000 spettatori con uno share del 13.3%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 1.102.000 spettatori pari al 5.9% e Oltre il Paradiso 738.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 La guerra di domani piace a 1.000.000 spettatori con il 6.3%.

Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.860.000 spettatori (11%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 848.000 spettatori (6.4%). Su La7 Speciale TGLa7 – Sì o No raggiunge 841.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 la semifinale di Nations League – Germania-Portogallo ottiene 1.137.000 spettatori (6.2%). Sul Nove Like a Star raduna 391.000 spettatori con il 2.3%.

Access Prime Time, dati del 4 giugno

Su Rai1 Cinque Minuti conquista spettatori 4.118.000 spettatori (24%), mentre Affari Tuoi raduna 5.305.000 spettatori (27.7%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.435.000 spettatori pari al 12.8%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 507.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.161.000 spettatori (6.3%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.114.000 spettatori (6.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.610.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 972.000 spettatori e il 5.5% nella prima parte e 765.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.460.000 spettatori (7.8%). Sul Nove Little Big Italy raccoglie 362.000 spettatori con il 2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 4 giugno

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.371.000 spettatori pari al 23.4%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.692.000 spettatori pari al 27.9%. Su Canale5 Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.488.000 spettatori (15.9%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.196.000 spettatori (17.8%).

Su Rai2 dopo TGSport Sera (368.000 – 3.8%), Blue Bloods totalizza 523.000 spettatori con il 4.3% nel primo episodio e 756.000 spettatori con il 5% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 414.000 spettatori (3.8%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 564.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.917.000 spettatori (13.7%). A seguire Blob segna 864.000 spettatori (5.5%) e Vita da Artista sigla 893.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 La Promessa appassiona 779.000 spettatori (5.1%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 147.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 308.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 240.000 spettatori con il 2%.