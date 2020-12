Riccardo Fogli in tv: la verità su Patty Pravo e Viola Valentino. Il ricordo di Stefano d’Orazio

editato in: da

Riccardo Fogli, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, racconta della sua infanzia, del calore e dell’amore dei suoi genitori e del suo fratellone, della povertà vissuta sempre con grande dignità, degli esordi nella musica. E poi non sono mancati riferimenti alla storia d’amore con Patty Pravo e di quello che è successo con l’ex moglie Viola Valentino. Doveroso infine il ricordo di Stefano D’Orazio, il mitico batterista dei Pooh, morto lo scorso 6 novembre. Il 27 novembre, sempre a Oggi è un altro giorno, fu Dodi Battaglia a parlare dell’amico scomparso.

Riccardo Fogli si confessa senza esitazione a Serena Bortone, anche quando si tratta della sua vita privata e di quell’amore per Patty Pravo che sconvolse il matrimonio con Viola Valentino. Nel 1972 Fogli infatti ebbe un flirt che durò più di un anno con Patty Pravo. Lui all’epoca era già sposato con la Valentino che a causa di questa relazione clandestina lo lasciò.

A proposito dell’amore per Patty, ricorda Fogli: “Eravamo molto giovani, ci siamo guardati e ci siamo innamorati. Lei trovava molto erotico il mio modo di suonare il basso. Mi creò un certo turbamento. Poi mia moglie Viola mi ha scoperto e mi ha cacciato, ha fatto bene. Non so se l’avrei lasciata, se non mi avesse scoperto, forse no”.

A questo punto la Bortone lo incalza chiedendogli come finì quell’amore pazzo tra lui e Patty Pravo: “Durante il percorso non ci siamo fatti troppe domande, eravamo due bombe innescate, non so chi dei due ha acceso la prima miccia. Abbiamo capito che non c’era un futuro”. A quel punto, Fogli è tornato da Viola Valentino, ovviamente per gradi, poco alla volta, per cercare di ricominciare con lei. “Tu non hai un uomo, io non ho una donna, possiamo riprovarci”. E così è stato. I due sono rimasti insieme per quasi 20 anni, separandosi definitivamente nel 1992. Dal 2010 Fogli è sposato con la modella Karin Trentini da cui ha avuto una figlia, Michelle. La loro relazione fu al centro di uno scandalo durante la partecipazione del musicista all’Isola dei Famosi.

Impossibile non parlare dei Pooh. Nel 1973 Fogli lascia il gruppo per la carriera da solista: “Uscendo dai Pooh, c’era il deserto, un vuoto assoluto. Sembrava che fossi uscito per dimostrare quanto valessi”. Le incomprensioni nacquero in seguito al flirt con Patty Pravo e alle foto che continuamente venivano pubblicate sui giornali: “Io dissi ai miei amici Pooh che ero innamorato, non capivo il problema”. E commenta: “Doveva andare così, ma è stato difficile”.

Poi il ricordo di Stefano D’Orazio: “Lui era uno tra i più amati, è stata una perdita dolorosa, non ci voleva. Anche se i Pooh avevano già chiuso, questo è un dolore grandissimo”.