Stefano D’Orazio, la moglie Tiziana perde anche il padre

Funerali Stefano D’Orazio, l’ultimo saluto dei Pooh e il dolore della moglie Tiziana

È con grande commozione che Dodi Battaglia, ospite nella trasmissione pomeridiana Oggi è un altro giorno, ha reso omaggio al suo amico e collega Stefano D’Orazio, con il quale ha condiviso splendide emozioni nel lungo percorso musicale dei Pooh.

Storico batterista della band, Stefano D’Orazio si è spento lo scorso 6 novembre 2020, lasciando un enorme vuoto nel cuore di tutti i suoi fan. Dodi Battaglia ha trascorso accanto a lui gran parte della sua carriera professionale, stringendo un legame unico che gli ha dato davvero molto. Nei giorni scorsi lui, Red Canzian, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti hanno speso splendide parole per Stefano, un grande amico e un vero fratello.

Accolto calorosamente nel salottino di Serena Bortone, Dodi ha subito dedicato un dolcissimo omaggio a D’Orazio, ricordandolo per il grande uomo che è sempre stato. “È stato un fratello, non di quelli che ti ritrovi in casa, ma di quelli che ti scegli. Era di un’intelligenza, sensibilità e simpatia travolgenti. Credo sia stato veramente il collante dei Pooh” – ha rivelato Dodi – “Mentre noi studiavamo le chitarre e le nuove tecnologie, sapevamo di avere un fratello onesto che curava i nostri interessi”.

Stefano ha perso la sua battaglia più grande, lasciandoci all’età di 72 anni, ma il suo ricordo non si spegne. “Per onorare la sua memoria dobbiamo metterci addosso il sorriso che lui aveva anche nei momenti non fantastici” – ha spiegato, commosso, Dodi Battaglia. “Lui riusciva con un sorriso e una pacca sulla spalla a scavallare i problemi. E credo che la sua volontà sia questa, che noi affrontiamo la vita con lo stesso sorriso sulle labbra“.

Poi, un pensiero anche per Tiziana Giardoni: “La moglie non sta bene, ieri ha perso anche il papà, è un brutto momento. Noi le stiamo vicini” – ha rivelato Dodi. La vedova di Stefano D’Orazio ha infatti subito un’altra drammatica perdita, a così poca distanza dalla scomparsa di suo marito. Su Facebook, ricordando le due persone più importanti della sua vita, Tiziana ha condiviso un messaggio toccante: “E adesso lassù voi due che farete? La vita mi ha portato via i miei due grandi amori… Ciao papino mio, ti ho amato tanto e ti amerò per sempre”.