Viola Valentino, dedica (e invito) speciale a Riccardo Fogli

editato in: da

Quanto era bella Viola Valentino negli anni ’70 e ’80. E quanto bene ha voluto a Riccardo Fogli, suo marito per vent’anni. Dal 1972 al 1992, anno della definitiva separazione (il divorzio arriva nel 1973). Perché in mezzo ci sono stati parecchi tira e molla, il primo e più famoso di tutti quando lui la tradì con Patty Pravo, nei primi anni ’70, poco dopo le loro nozze. Ma Viola, che a quel tempo ancora si faceva chiamare col suo vero nome, Virginia Maria Minnetti, lo ha sempre perdonato.

Anche quando la cantante ha raggiunto il grande successo nel 1979, con la sua hit più famosa, Comprami, mentre Riccardo viveva momenti difficili, dopo il “divorzio” dai Pooh, lei gli è sempre stata accanto.

Fino a quando nel 1992 lui l’ha definitivamente lasciata per l’attrice Stefania Brassi, conosciuta sul set di “Dov’era lei a quell’ora?”, dalla quale ha avuto un figlio, Alessandro. Lei riuscirà a esorcizzare anche l’abbandono, pubblicando la canzone Me marito se n’è ito, ironica rivisitazione della ben nota canzone El meneaito

Nel corso degli anni, nonostante si siano entrambi risposati, e lui abbia avuto una bimba, Michelle, dall’attuale terza moglie, Karin Trentini, Viola gli dedica sempre un pensiero gentile, un’attenzione speciale.

Quando Riccardo è stato vittima di un brutto episodio all’Isola dei Famosi, la cantante è intervenuta su Instagram per difenderlo (“Caro Ricky riguardando la puntata di “domenica in” mi viene da dirti, “La famiglia è la prima cellula essenziale della società umana” Un abbraccio dalla tua ex moglie che ti vuole bene come una sorella , e alla dolce Karin”).

Oggi Viola posta una foto speciale: loro due giovani e innamorati, a braccetto, negli anni ’70 e la dedica

Bimbo guarda che bella foto 🎶🎵🎼🎤dai un bacio a Karin e alla piccola michelle ogni tanto fatte senti’ che mi vuoi salutare quando vado in cielo 😂😂@riccardofogliofficial

I commenti dei fan la dicono lunga: “Belli e giovani….ci avete fatto.sognare e tu che ancora gli vuoi tanto bene…🌞”; “Bellissimi insieme eravate fatti l’uno per l’altro che peccato ….l’unica donna che l’ha amato veramente”

Speriamo almeno che Riccardo raccolga l’invito…