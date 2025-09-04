Raoul Bova torna in tv per raccontare la sua verità: dove e quando lo vedremo

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Dopo settimane di silenzio, Raoul Bova torna finalmente in tv. L’attore romano, protagonista di una tormentata estate mediatica che lo ha visto al centro di uno scandalo legato alla diffusione di audio inviati alla sua presunta amante Martina Ceretti, è pronto raccontare la propria versione dei fatti, come non aveva mai fatto prima. Secondo le indiscrezioni rilanciate da Dagospia, l’attore sarà ospite di Silvia Toffanin nella nuova edizione di Verissimo, in onda nel weekend del 13 e 14 settembre 2025.

Il ritorno di Raoul Bova

L’assenza dalla scena pubblica era apparsa chiara già alcune settimane fa, quando l’attore aveva declinato un invito a Francavilla d’Ete, nella provincia di Fermo, dove sarebbe dovuto intervenire alla 25esima edizione dell’Orgoglio Marchigiano. Una scelta – quella di ritirarsi e tutelare la propria privacy – che era stata accolta con qualche lieve polemica ma che poteva essere letta come un tentativo di ricercare riservatezza in un momento complesso.

Ora, con l’avvio della nuova stagione televisiva e l’avvicinarsi delle messe in onda dei suoi prossimi progetti, Raoul Bova torna in campo professionale con una carica rinnovata. Verissimo, contenitore di punta del weekend in Mediaset, sembra aver centrato un colpo di scena: ospitarlo alle battute iniziali della nuova edizione potrebbe rappresentare un momento televisivo di grande richiamo. L’attesa è altissima. Sembra verosimile che l’intervista a Silvia Toffanin possa essere l’occasione in cui Bova fornirà chiarimenti sul caso Corona-Ceretti, sulla rottura sentimentale con Rocío Muñoz Morales e sulle ripercussioni legali e personali subite.

In sua vece, aveva parlato l’avvocato David Leggi che aveva in parte spiegato la sua posizione: “Alla luce delle notizie apparse in questi ultimi giorni, ho il dovere di precisare che Raoul e Rocio, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento e nella cura delle due figlie. Siamo in attesa di indicazioni della signora Morales per poter formalizzare, anche in tribunale, una realtà già nota e indiscutibile”, aveva precisato.

Dal canto suo, anche la sua ex compagna aveva voluto rispondere: “È assolutamente falso che vi sia una separazione di fatto, risalente addirittura a molto tempo prima, così come è falso che vi sia un qualsiasi accordo”, aveva spiegato tramite l’avvocato Antonio Conte, che aveva diffuso per primo la sua versione dei fatti. Intanto, lei è già tornata in pubblico ed è apparsa meravigliosa sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Di certo, la separazione avvenuta dopo tanti anni non è stata una passeggiata.

I progetti in tv

Parallelamente, le sue ambizioni artistiche non hanno subito battute d’arresto. La fiction Buongiorno mamma! 3 è attesa tra settembre e inizio autunno, anche se la data precisa non è stata ancora annunciata; nel frattempo l’attore ha condiviso un post promozionale sul proprio profilo Instagram. Inoltre, tornerà nei panni di Don Massimo nella quindicesima stagione di Don Matteo.

Il suo calendario cinematografico è intenso e articolato: è atteso in tre film che promettono generi e atmosfere diversificati – Greta e le favole vere (regia di Berardo Carboni), Amici Comuni (Marco Castaldi) e Nel tepore del ballo di Pupi Avati.