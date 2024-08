Nuovo presunto amore per Perla Vatiero, frequenterebbe il calciatore Cristian Bettoni

Fonte: IPA Perla Vatiero, forse esce con un calciatore

La scena del gossip italiano non si ferma neanche ad agosto, infatti è stata travolta da nuove indiscrezioni su Perla Vatiero, uno dei volti più seguiti del Grande Fratello 8 e Temptation Island. Dopo la freschissima separazione dall’ex compagno Mirko Brunetti, col quale formava la celebre coppia dei “Perletti“, sembra che Perla abbia già trovato una nuova persona al suo fianco. Le voci corrono veloci sui social e il suo nome viene accostato a quello di un giovane calciatore di nome Cristian Bettoni. Diventeranno i prossimi Perloni?

L’inizio di una nuova avventura amorosa?

Al centro delle chiacchiere c’è un legame che potrebbe coinvolgere un giocatore della Primavera dell’Albinoleffe, Cristian Bettoni. A scatenare la curiosità è stata la gossip influencer Deianira Marzano, che ha condiviso sulle sue piattaforme digitali una segnalazione ricevuta da un follower. Il messaggio non lascia spazio a dubbi: “Perla segue un giovane calciatore, sembra che si stiano frequentando”.

Questa indiscrezione ha immediatamente attirato l’attenzione degli appassionati di gossip, che non hanno esitato a controllare i movimenti sui social della Vatiero. Ed effettivamente, un dettaglio non è passato inosservato: Perla (la cui pausa social per disintossicarsi è durata una settimana scarsa) e Cristian si seguono a vicenda su Instagram. Un segnale che per molti fan potrebbe indicare un nuovo inizio sentimentale per l’ex gieffina.

Differenza d’età e misteri sulle tempistiche

Nonostante la curiosità crescente, non tutti sono convinti che il legame tra Perla e Cristian sia davvero decollato. Alcuni fan hanno notato una discrepanza legata ai rispettivi impegni, oltre che alla differenza d’età. La ex concorrente del Grande Fratello ha 26 anni, mentre Cristian è nato nel 2002. Un divario che, seppur minimo, ha suscitato qualche domanda. Ma ciò che ha fatto discutere di più è il possibile momento dell’incontro tra i due: Cristian è stato infatti impegnato con la sua squadra nel corso del ritiro estivo, circostanza che ha reso poco chiaro quando e come i due possano essersi conosciuti.

Nonostante questi dubbi, la questione resta ancora aperta. Né Perla né Cristian hanno rilasciato dichiarazioni, alimentando il mistero che circonda questa possibile storia d’amore. Se il legame fosse confermato, ci sarebbe una curiosa coincidenza: anche l’ex compagno di Perla, Mirko Brunetti, aveva un passato nel mondo del calcio, sebbene in un ruolo diverso, come portiere, prima di interrompere la sua carriera per motivi di salute.

I fan sperano in un ritorno di fiamma con Mirko

La fine della relazione tra Perla e Mirko ha fatto letteralmente impazzire i fan. I due, che avevano conquistato il pubblico grazie alla loro partecipazione ai reality show, si sono separati ufficialmente, ma non tutti sono convinti che sia un addio definitivo.

Mentre Mirko ha preferito mantenere il silenzio sui social, evitando qualsiasi tipo di commento o spiegazione, Perla sembra aver scelto un approccio diverso. Le sue storie Instagram la ritraggono in compagnia delle amiche, intenti a trascorrere momenti di relax durante le vacanze. Anche lei, però, ha evitato di affrontare apertamente le voci che la riguardano, lasciando spazio alle ipotesi e all’immaginazione del pubblico.

Il futuro sentimentale di Perla resta quindi avvolto nel mistero, e per ora i follower possono solo attendere ulteriori sviluppi, cercando indizi su Instagram e sperando in qualche rivelazione.