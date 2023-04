Perché tutti parlano di Isabella Cruise, la (riservatissima) figlia di Tom e Nicole Kidman

Fonte: Getty Images Isabella Kidman Cruise

Con due cognomi importanti come i suoi non avrebbe bisogno di presentazioni, eppure in pochissimi conosco Isabella Kidman Cruise, figlia adottiva di Tom e Nicole. La giovane artista infatti ha deciso da tempo di rimanere lontana dalle luci della ribalta e dalle dinamiche del mondo dello spettacolo e dei social, conducendo una vita riservata. Eppure è bastato un piccolo gesto per accendere i riflettori su di lei.

Isabella Kidman Cruise, perché tutti parlano di lei

È bastato un semplice selfie pubblicato tra le storie di Instagram per attirare l’attenzione del mondo su Isabella Kidman Cruise, la figlia della celebre coppia di attori, che la adottò nel 1992 insieme al fratello Connor, dopo che i due avevano dovuto affrontare la perdita del figlio biologico a causa di una gravidanza extrauterina.

Bella, giovane artista, ha postato sul suo profilo una sua foto con il suo nuovo taglio di capelli, che ha mandato i fan in visibilio. Si tratta infatti di un evento più unico che raro visto che la trentenne, che condivide soltanto le sue opere sul suo account social, non pubblica quasi mai degli scatti di se stessa. Isabella non ha mai voluto seguire le orme del padre Tom Cruise e della madre Nicole Kidman, preferendo una vita ritirata e lontana dai riflettori.

Chi è Bella Cruise

Bella Kidman Cruise è stata adottata dall’ex coppia d’oro di Hollywood nel 1992, insieme al fratello Connor: Tom Cruise e Nicole Kidman si erano conosciuti sul set nel 1989 e diventando una delle coppie più amate dello star system. I due si sposarono nel 1990 e rimasero legati fino al loro divorzio, nel 2001.

Quando i due attori si separarono ottennero l’affidamento congiunto dei figli: la ragazza decise di rimanere a vivere con il padre, proprio come ha fatto Connor. La vicinanza con Tom Cruise – sebbene oggi non abbiano più rapporti frequenti – l’ha portata a diventare membro di Scientology, il movimento religioso all’interno del quale ha acquisito da poco il ruolo di “auditor”, ossia di consulente spirituale.

“Il processo di auditing è stato esattamente ciò di cui avevo bisogno… Quello che ho provato iniziando la mia avventura di auditing è stato inaspettato. Era quello che stavo cercando. Il pezzo mancante” aveva raccontato in una lettera indirizzata a una filiale della chiesa di Londra, poi condivisa sulla pagina ufficiale The Underground Bunker.

Cosa fa Isabella Cruise, la carriera e la vita privata

Oggi Isabella vive a Londra insieme al marito Max Parker (sposato nel 2015), dove coltiva la sua passione per l’arte e per il design. Oltre alla sua pagina Instagram, l’artista ha un sito personale dove vende le sue illustrazioni.

I suoi rapporti con il padre e la madre non sono frequenti, eppure Nicole Kidman, pur non condividendo a pieno la scelta della figlia di far parte di Scientology, aveva dichiarato: “Sono adulti. Sono in grado di prendere le loro decisioni – aveva spiegato l’attrice parlando di Bella e Connor -. Hanno fatto delle scelte per essere Scientologist e come madre è mio compito amarli. Non importa quello che fa tuo figlio, deve sapere che c’è amore disponibile e io sono qui per dimostrarglielo.