Perché è famosa Valentina Caruso di SkySport

Si chiama Valentina Caruso e ha tutte le carte in regola per diventare la nuova regina del calcio in tv: la giornalista di SkySport sta diventando sempre più popolare, oltre che per la sua innegabile bellezza, soprattutto per la sua competenza tecnica e anche una certa pratica sul campo.

Questo perché la Caruso ha giocato nel Flumini Quartu da piccola (“ero un maschiaccio”, ha spiegato), quando non c’erano ancora squadre femminili, arrivando a giocare in serie D: “L’amore per il calcio me l’ha trasmesso fin da bambina mia madre, tifosissima del Cagliari, e poi i miei fratelli gemelli che hanno 2 anni e mezzo più di me. Giocavo a calcio insieme a loro e poi mi sono tesserata con la squadra del quartiere dove abito”, ha raccontato a rumors.it.

La sua infanzia è trascorsa tra i campi di calcio, giocando e facendo quello che più amava: “I miei genitori mi hanno sempre lasciato fare, erano contenti, e hanno fatto bene perché poi quella passione è diventata anche una professione per me“.

36 anni, Valentina è nata a Cagliari ed è laureata in Lettere con indirizzo in Archeologia. Una passione, quella dell’antichità, che da adolescente ha fatto spazio anche a uno dei suoi più grandi interessi, quello per la recitazione: è stato lo studio del teatro greco e romano ha instillato in lei questa grande passione.

Nel suo cuore però ad avere un posto speciale è lo sport: è per questo che i suoi studi sono stati indirizzati verso il giornalismo. I primi passi nel mondo del piccolo schermo li ha mossi nelle emittenti sarde come Videolina e Tele Costa Smeralda. Il talento e la passione poi hanno fatto il resto, facendola arrivare fino a Quelli che il calcio di Simona Ventura e successivamente nel mondo di Sky Sport.

Sono in tantissimi ad averla già eletta come l’anti Diletta Leotta per la stagione sportiva che verrà – anche se nel suo prossimo futuro c’è ancora Sky – e con orgoglio ha sempre rivendicato il suo percorso: “Non mi sono mai avvalsa di una protezione da parte di qualcuno, di una raccomandazione. Non ho mai chiesto aiuto a nessuno, ho fatto tutto con i miei unici sforzi e sacrifici”.