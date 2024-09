Laetitia Casta alla Paris Fashion Week: minigonna in pelle Dior e abito monospalla

Alla Paris Fashion Week, Laetitia Casta ha rubato la scena con due look che hanno lasciato tutti senza fiato

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Laetitia Casta

La Paris Fashion Week è da sempre sinonimo di spettacolo e stile, e quest’anno, tra le presenze più attese, c’è stata quella di Laetitia Casta. La supermodella, che continua a incantare il mondo della moda con la sua bellezza senza tempo, ha dominato le scene durante la settimana della moda di Parigi sfoggiando due look che hanno lasciato tutti a bocca aperta: uno per Dior e l’altro per Courrèges.

Con un mix di audacia e sofisticatezza, Laetitia Casta ha saputo interpretare le nuove collezioni primavera-estate 2025 con la sua consueta eleganza.

Il look rock e ribelle di Dior: minigonna in pelle

Alla sfilata di Dior, Laetitia Casta ha catturato immediatamente l’attenzione con un look audace e provocatorio che ha saputo esprimere il lato più ribelle della modella.

L’outfit era dominato da una minigonna in pelle nera, un capo dalle proporzioni decisamente vertiginose, che metteva in risalto le sue gambe. Laetitia Casta ha scelto un look total black, composto da una minigonna destrutturata, arricchita da cerniere metalliche e cuciture strategiche che lasciavano intravedere la sua pelle, conferendo al look un’aura di sensualità moderna.

Il top abbinato era una rivisitazione della classica camicia, priva di una manica, con un taglio asimmetrico che lasciava scoperte le spalle.

Fonte: Getty Images

Questo dettaglio ha aggiunto un tocco contemporaneo all’outfit, rendendolo perfetto per rappresentare la visione di Dior per la stagione primavera-estate 2025. La modella ha completato il look con un paio di stivali scamosciati alti fino al ginocchio, con punta affilata e dettagli bianchi che spezzavano l’uniformità del nero, aggiungendo un contrasto interessante.

Per quanto riguarda il beauty look, Laetitia Casta ha puntato su un’acconciatura effetto bagnato, con i capelli tirati indietro che mettevano in evidenza il suo sguardo magnetico.

Fonte: Getty Images

Il trucco era caratterizzato da uno smokey eye intenso, che aggiungeva un tocco drammatico e misterioso. In sintesi, Laetitia Casta ha dimostrato di saper interpretare alla perfezione il lato più rock e ribelle della moda contemporanea, rendendo omaggio alla tradizione di Dior ma con un tocco decisamente personale.

Eleganza futuristica per Courrèges: abito monospalla con spacco

Dopo l’entrata in scena con Dior, Laetitia Casta ha fatto un vero e proprio cambio di registro per la sfilata di Courrèges, indossando un abito monospalla che ha esaltato la sua naturale eleganza.

La collezione primavera-estate 2025 di Courrèges, firmata da Nicolas Di Felice, ha esplorato un’estetica retro-futuristica, con una palette cromatica che spaziava tra i toni del bianco, del nero e del nude. Laetitia Casta ha incarnato alla perfezione questa visione con un abito che univa semplicità e avanguardia.

Fonte: Getty Images

L’abito monospalla, aderente e dal taglio geometrico, abbracciava il suo corpo scolpito, esaltando ogni curva con discrezione e raffinatezza. Il dettaglio più seducente era senza dubbio lo spacco laterale che lasciava scoperta una gamba, aggiungendo un tocco di sensualità senza mai risultare eccessivo.

La scelta di Courrèges di giocare con i contrasti tra tessuti pesanti e leggeri, tra geometrie strutturate e linee fluide, ha trovato nell’abito di Laetitia Casta una delle sue massime espressioni.

Sul front-row di Courrèges, accanto a top model come Irina Shayk e Vittoria Ceretti, Laetitia Casta ha saputo distinguersi per la sua innata eleganza, resa ancora più evidente da un trucco naturale e luminoso che ha completato il look con una nota di freschezza.