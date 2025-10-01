Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Paolo Galimberti è il compagno e futuro marito di Alfonso Signorini. Imprenditore e politico, da moltissimi anni è accanto al conduttore e, dopo una breve separazione, ora la coppia è pronta a giurarsi amore eterno.

Chi è Paolo Galimberti

Classe 1968, Paolo Galimberti è un imprenditore ed un ex senatore della Repubblica Italiana. Come politico è diventato famoso per aver fatto parte di Forza Italia di Silvio Berlusconi con il ruolo di vice-presidente tesoriere. Come imprenditore è stato presidente dei giovani di Confcommercio e socio di Euronics con la sua famiglia, diventando anche consigliere d’amministrazione.

Nel 2004 è entrato nel Consiglio Direttivo di Eurocommerce, un’importante organizzazione europea che si occupa di commercio. Inoltre è stato consigliere del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro dal 2010 al 2012. L’anno successivo è stato eletto senatore nella circoscrizione della Lombardia con Il Popolo delle Libertà.

L’amore di Paolo Galimberti e Alfonso Signorini

L’amore fra Paolo Galimberti e Alfonso Signorini è nato nel 2004. Una love story tenuta per tanto tempo lontano dai riflettori e segnata anche da una crisi. Poi il ritorno di fiamma, con una vacanza romantica a Cortina che il conduttore aveva raccontato durante un’intervista a Verissimo.

“C’è stato un ritorno importante – aveva confessato -. Il direttore di Chi ha pubblicato la mia foto a Cortina. Sono stato beccato dai paparazzi. Ci hanno beccato con Paolo, che è il mio storico compagno. Abbiamo avuto un periodo di crisi e adesso siamo tornato felicemente insieme. Sono molto contento. E chissà in futuro cosa potrà succedere”.

“Noi ci rispettiamo molto – aveva aggiunto a Silvia Toffanin , poi abbiamo due vite molto parallele, con grande autonomia da parte di entrambi. Abbiamo le nostre case, ma la qualità del tempo speso insieme fa la differenza. Sono un timido, racconto le storie d’amore altrui, ma non parlo molto del mio privato”.

Ora, dopo oltre vent’anni d’amore, Signorini e Galimberti avrebbero deciso di fare il grande passo. La coppia avrebbe scelto di sposarsi, coronando così un amore unico e importante. Una decisione arrivata dopo la scelta di Alfonso di non condurre il nuovo Grande Fratello, lasciando il posto a Simona Ventura.

“Avevo manifestato la mia stanchezza all’azienda e Pier Silvio Berlusconi, decidendo di affidarlo a un’altra persona, ha dimostrato di aver accolto le mie perplessità – ha spiegato al Corriere della Sera -. Per sei anni ho condotto sei mesi di fila due Prime Time con due dirette di 4 ore: è qualcosa di impressionante. Facevo il pendolare, mi alzavo alle 6 del mattino per prendere un treno e tornare a Milano dopo essere andato a dormire alle 3”. Proprio la scelta di prendersi una pausa dalla tv l’avrebbe portato a passare molto più tempo con il compagno, maturando la decisione di sposarsi.

“Ho avuto 6 anni matti e disperatissimi, per dirla con Leopardi – ha ammesso -, e da quando sono più libero io e Paolo ci siamo ritrovati, abbiamo passato molto più tempo insieme, weekend in macchina, per esempio in Alsazia e Foresta Nera. Durante uno di questi giri ci siamo detti: perché non ci sposiamo? E allora credo proprio che arriveremo a festeggiare i nostri 25 anni insieme con il matrimonio, perché è giusto così”.